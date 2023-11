“La tendresse” : Lémofil s’adresse à sa dernière relation

Avec son nouveau titre “La tendresse”, Lémofil raconte avec beaucoup d’émotions et de sincérité la suite d’une rupture. C‘est à découvrir dès aujourd’hui sur aficia.

Lémofil (Les mots filent) est un jeune homme de 23 ans, venu d’Auvergne. Après des études de lettres à Lyon, il vient étudier la sociologie à Paris. Le temps passe et c’est à la musique qu’il consacrera son temps. Il manie les mots avec sincérité, émotion et tendresse. Entre slam, rap et poésie, il a sorti en 2021 son premier EP Creatura . Il sera suivi du titre “Pétrole” en juin 2023.

Tom de son vrai nom, fait vibrer les cœurs au fil de ses textes. Il s’inspire autant de la poésie de Rimbaud et Césaire que de rappeurs comme Dinos et Disiz, mais aussi de chanteurs comme Jacques Brel. C’est d’ailleurs avec une voix et une présence magnétiques, comme ce dernier, qu’il interprète ses morceaux sur scène, aux côtés de ses musiciens.

Lémofil laisse place aux souvenirs aimants

“Tu ne seras jamais une inconnue, tu resteras toujours un bout de moi” Lémofil – La tendresse

Aujourd’hui avec son titre “La tendresse”, il décide de nous raconter les émotions et les souvenirs qui le traversent. Il s’agit d’une rupture amoureuse mis en exergue avec des mots qui pourront parler à une grande majorité d’entre nous. Des souvenirs ancrés, une page tournée mais qui ne se détachera jamais du livre de sa vie.

Avec sa voix pleine de mélancolie posée sur la mélodie d’un piano et d’un violoncelle, Lémofil nous emporte dans un tourbillon d’émotions. Les fêlures de la rupture laissent entrevoir la nostalgie des souvenirs joyeux de cette relation qu’il gardera précieusement cachée au fond de son cœur. Car comment douter d’une personne qu’on a aimée sincèrement, soit à jamais une partie de nous.

Découvrez “La tendresse” le nouveau morceau de Lémofil :

Le clip de “La tendresse” réalisé par Liswaya (Ichon, Victor Solf, La Relève Deezer) dans le cadre du programme « Fresh Talents » opéré par Spotify France x Mentos :