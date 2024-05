Le jeudi 25 avril se tenait la seconde cérémonie des Flammes au Théâtre du Châtelet. Une deuxième édition brillante qui récompensait une nouvelle fois les grands acteurs de la musique “urbaine“. SCH, Aya Nakamura, Shay, Médine et beaucoup d’autres étaient présents pour offrir au public des prestations lives impressionnantes. Découvrez l’événement vu de l’intérieur avec aficia !

La cérémonie

En premier lieu, les Flammes 2024 ont, cette année encore, été diffusée sur la plateforme Twitch. En plus de cette diffusion en live sur internet, la cérémonie pouvait aussi être regardée en direct sur W9. Une vingtaine de trophées ont été remis pendant la soirée, ceux-ci entrecoupés par 15 prestations lives d’artistes du moment. De Aya Nakamura à Luidji en passant par Zamdane, le public a pu assister à des medleys revenant sur les plus gros succès des artistes.

La soirée va être incroyable, c’est un vrai plaisir de pouvoir me joindre à la fête pour cette année ! Mokobé, pour aficia durant la cérémonie

Les grandes catégories

La soirée avait pour but de récompenser les musique dites “urbaine“, avec une majeure partie des récompenses orientées autour du rap et du R&B. Que ce soit avec la ‘Flamme de l’album rap de l’année’, la ‘Flamme du morceau performance rap’ ou la ‘Flamme du morceau R&B’, les flammes permettent donc aujourd’hui aux artistes d’être réellement considérés par le monde musical. Après avoir été des styles musicaux longtemps marginalisés, ces univers ont désormais leur propre cérémonie reconnue et respectée.

Les flammes, c’est la cérémonie à laquelle il faut aller, franchement c’est The Place To Bbe King Daddy Yod, pour aficia durant la cérémonie

Les victoires importantes

Plusieurs prix étaient attendus avec notamment la ‘Flamme de l’album de l’année’ remportée par Hamza pour son album Sincèrement, et la ‘Flamme du morceau R&B de l’année’ décernée à Monsieur Nov en collaboration avec Josman pour leur morceau « Dernier je t’aime ». Aya Nakamura a, par ailleurs, été l’artiste la plus récompensée de la soirée en remportant 3 prix : la ‘Flamme de l’artiste féminine’, la ‘Flamme de l’album nouvelle pop’ et la ‘Flamme du rayonnement international de l’année’.