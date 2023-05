149 artistes produits en France certifiés à l’export

Le Centre national de la musique (CNM) en partenariat avec le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) a révélé la semaine dernière, les albums et les singles français les plus écoutés à l’international en 2022. Surprise ! Le rap devient le genre musical dominant à l’export. aficia vous décrypte ce communiqué du 10 mai 2023.

La musique française a la côte ! Les certifications en exportation ont augmenté de 38% par rapport à 2021. Ces certifications sont obtenues lorsqu’elles atteignent certains seuils au niveau des ventes physiques, du téléchargement et du streaming. Certains albums ou titres datant d’avant l’année 2021 peuvent donc avoir atteint un nouveau seuil en 2022 comparés aux années précédentes.

Le fonctionnement de l’obtention des certifications ©CNM

149 artistes produits en France ont été certifiés à l’échelle internationale, un chiffre en augmentation de 39% par rapport à 2021. On comptabilise 326 certifications à l’export par des artistes francophones dont 279 singles et 47 albums. L’année 2022 a également été marquée par de nombreuses nouveautés certifiées à l’export avec 14 albums et 49 tracks. Ces nouveautés datent toutes de 2021 et 2022. Mais quelles sont les grandes tendances de ce rapport au niveau des nouveautés ?

La catégorie hip-hop/rap domine largement l’export

Le rap se retrouve en première place pour la première fois dans le classement en devançant ainsi l’électro/dance. Le genre musical rap représente 38% des nouveautés certifiées à l’international, suivi par l’électro avec 27%. La troisième marché est occupée par la variété/pop qui se développe également avec 17% des nouveautés certifiées. En dernière position, on retrouve la R&B/Soul avec 13% des nouveautés certifiées à l’échelle international.

Parmi les nouveautés, nous pouvons souligner que plusieurs albums rap ont été certifiés. Le belgo congolais Damso franchit un nouveau seuil et obtient un disque de Platine pour son opus QALF. Dans le même temps, Ninho avec Jefe, Soolking avec Sans visa, Orelsan avec CIVILISATION, Niska avec Le monde est méchant et Gazo avec KMT puis Drill FR sont certifiés Or à l’export.

L’année 2022 compte 14 albums certifiés dont la moitié sont des albums de rap ©CNM

Concernant les tracks, Soolking est très apprécié au-delà de nos frontières avec l’obtention d’un disque de Diamant pour “Suavemente”. Aya Nakamura est quant à elle certifiée Platine à l’export pour son titre “Bobo”. Ninho et son titre “Jefe” décroche un disque de Platine à l’export. Derrière eux, plusieurs rappeurs ont réussi à atteindre le disque d’Or notamment Gazo avec son titre “Die”, Koba LaD avec “Daddy Chocolat” ou encore Alonzo avec “La seleçao”. La domination du rap francophone à l’échelle internationale s’affirme de plus en plus.

L’éléctro en seconde place

Même si l’électro arrive en second place, les performances des artistes sont toujours aussi impressionnantes ! Le duo Ofenbach, composé de Dorian Lauduique et César de Rummel, fait exploser les ventes à l’international en 2022. L’album du tandem sorti en novembre dernier est certifié quadruple Platine grâce à plus de 400 000 ventes. Les titres “Wasted Love” et “Hurricane” obtiennent respectivement 6 et 2 disques de Diamant.

11 titres ont passé un nouveau seuil en 2022 notamment plusieurs tracks électro ©CNM

Le toulonnais Kungs et son album Club Azur remporte un disque de Platine. Le titre festif “Never Going Home” obtient quant à lui un quadruple Diamant. Derrière lui, l’artiste Antoine Chambe voit son opus Riverside décrocher un disque d’Or. Le duo Polo & Pan, connu pour son titre “Ani Kuni”, a dépassé un seuil en obtenant un disque de Platine. Son album Cyclorama est certifié disque d’Or.

La langue française de plus en plus présente et appréciée

On retrouve la langue française dans 68% des nouveautés certifiées. Ce chiffre est en augmentation de 14% par rapport à 2021. La chanteuse Aya Nakamura obtient 8 nouvelles certifications. Le belge Stromae et son single “L’enfer” s’offre un disque de Diamant avec plus de 75 millions de téléchargement à l’étranger, devenant ainsi le plus gros succès francophone de 2022. Angèle séduit toujours autant à l’international avec son album Nonante-cinq certifié Or grâce à plus de 80 000 ventes. La célèbre chanteuse Zaz met la variété à l’honneur grâce à son single “Que Vendra” auréolé d’un disque de Diamant.

Les territoires cumulant le plus de streams ©CNM

Concernant les pays cumulant le plus de streams, l’Allemagne se place en tête suivi des Etats-Unis ainsi que de la Chine. On remarque également un dernier élément, les femmes restent sous-représentées. 8% des nouveautés certifiées sont interprétées par des femmes en solo : Aya Nakamura, Angèle et Nej. Il ne reste qu’à souhaiter une meilleure parité pour l’année prochaine.