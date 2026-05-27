Absolem : le portrait rap de la semaine

Absolem est notre portrait de la semaine. Rap ciselé, univers travaillé, plume affûtée, il est notre coup de cœur du moment.

C’est du côté de Bruxelles que l’on se rend cette semaine pour découvrir notre portrait rap. Absolem est apparu sur nos radars récemment, et on aurait tort de s’en priver plus longtemps.

Absolem : son CV

C’est à Liège que tout commence. Dans les ruelles de la Cité ardente, là où l’artiste grandit, fait ses gammes hip-hop et foule ses premières planches au sein du collectif Hesytap Squad. Open mics, scènes underground, premiers pas dans le rap…

C’est dans ce bouillon qu’est né Absolem. Un surnom hérité de son grand frère, inspiré de la chenille philosophe d’Alice au Pays des Merveilles. Elle, que l’on connaît tous, celle qui fume et joue avec les mots. Un avatar qui lui va comme un gant à l’écoute de son art : technique, très imagé et un brin provocateur.

En Belgique, Absolem croise aussi la route de Dee Eye, beatmaker qui deviendra son complice de toujours. Ensemble, les projets s’enchaînent alors : Toxcity (2020) et le copieux Balle d’Argent l’an dernier, quatorze titres, une réédition enrichie de six morceaux supplémentaires, un disque porte d’entrée idéal.

Son actu : Champagne en canettes

C’est avec son tout dernier projet que l’on (re)découvre Absolem cette semaine. Champagne en canettes, un projet qui cristallise à lui seul tout ce qui raconte l’artiste. L’aura d’un gamin liégeois prolétaire qui a la rage de réussir, obligé de vivre dans le corps de cet adulte qu’il est devenu.

En bref, sur ce disque, Absolem se livre. Il revient sur le chemin parcouru, prend la mesure de la route qu’il reste à traverser, et affronte ses craintes les plus rationnelles.

Musicalement, c’est encore Dee Eye aux commandes, épaulé cette fois par JeanJass à la réalisation pour sculpter différentes teintes sonores en accord avec le Absolem de 2026. Côté guests, Isha, Ben PLG, Edge, Peet et Ferdi ont répondu présents pour enrichir cette histoire.

Une bonne raison, assurément, d’ouvrir ce putain de champagne !