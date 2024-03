Deno : le portrait R&B de la semaine

Deno Driz a longtemps été promis à un brillant avenir, et il est plus que jamais considéré comme la nouvelle sensation montante du R&B, tant sur la scène londonienne que sur la scène internationale. aficia vous le présente à travers son portrait de la semaine qui lui est dédié.

Au cœur d’une scène londonienne très prisée

La scène urbaine londonienne du R&B et du rap s’est hissée au sommet de l’industrie musicale ces dernières années. Après avoir brillé sur de la drill ou plus récemment de la jersey, de nombreux artistes soul et R&B ont émergé en parallèle, ajoutant encore plus de crédibilité à cette scène musicale britannique, traditionnellement dominée par des artistes pop : Ed Sheeran, Dua Lipa, Adèle, Harry Styles et bien d’autres. Parmi les noms désormais solidement établis se trouvent des artistes tels que Jorja Smith, Ella Mai, Dave et Stefflon Don, tandis que de nouveaux talents comme JayO, Tyler Lewis ou encore Shaé Universe attirent de plus en plus l’attention… Et Deno fait partie de cette génération de futurs pépites britanniques.

Son CV

Deno, né en septembre 2002, n’a que 22 ans, mais il est déjà considéré depuis près d’une décennie comme une superstar en devenir. D’origine érythréenne par ses parents, le jeune Deno Michael Mebrahtu a grandi dans le sud de Londres. On est en 2016, à seulement quatorze printemps, Deno, porté par une inspiration spontanée à la sortie de ses cours, se livre à un freestyle, sous l’œil avisé d’un ami muni de son smartphone pour le filmer. Le public – très nombreux – semble manifestement ébloui par la découverte de cette voix exceptionnelle, dotée d’un talent et d’une grâce musicale digne des plus grands artistes. Sa performance enflamme les réseaux sociaux, et son compte Instagram est submergé par une vague de nouveaux abonnés. La vidéo fait le tour du monde :

Quelques vidéos plus tard, Deno est contacté par l’artiste Stormzy, qui l’invitera à collaborer sur un de ses albums avant de s’associer au rappeur AJ, avec qui il cumulera ses premiers millions de vues sur YouTube sous le pseudo AJ x Deno. Le duo ira jusqu’à réaliser la première partie du groupe Migos.

Deux ans plus tard, Deno et AJ n’ont pas rencontré un succès commercial notable, à l’exception de la sortie de “London” en 2018. Le clip a été visionnée plus de 57 millions de fois et a même atteint la 45e place dans les classements britanniques. Et c’est particulièrement la prestation de Deno (1’30’) alias « Drizzy », pleine de douceur, qui retient l’attention de ce single.

Deno a ensuite rencontré le rappeur regretté Cadet sur le tournage du court métrage Shiro’s Story Part 3, ce qui a conduit à leur collaboration sur le morceau “Advice (Dele Alli)”, devenu viral avec une nouvelle fois plus de 50 millions de vues sur YouTube. Tout ce que touche Deno se transforme en or. Sa notoriété grandit, le jeune talent se fait un nom. En 2019, le prodige collabore avec la marque de vêtements BoohooMAN pour une collection de 30 pièces. L’attente autour de lui est immense (peut-être trop, pour un jeune de cet âge-là).

Premiers projets

En 2019, Deno sort un EP intitulé Eye 2 Eye, suivi deux ans plus tard par une mixtape très réussie baptisée Boy Meets World. Cette dernière a même réussi à se hisser à la 31e place dans le UK Albums Chart, confirmant ainsi le succès croissant du jeune artiste. Mais alors que ses fans attendaient avec impatience en 2021 son remix drill de “Payphone” de Maroon 5, devenu une véritable trend sur TikTok, Deno a dû faire face à une déception majeure. Le morceau n’a jamais vu le jour, bloqué par des problèmes de droits d’auteur. Cette nouvelle a profondément affecté Deno et ses fans, le conduisant à faire une pause prolongée dans sa carrière pour réfléchir à la direction qu’il souhaite prendre dans sa vie artistique. (Ci-dessous la version jamais dévoilée, arrangée avec un couplet de Central Cee. Preuve de l’immense attente autour de ce remix, le clip non-officiel cumule plus de 2 millions de vues).

Un grand retour

En 2022, Deno fait planer le mystère autour de son retour attendu. Malgré des débuts prometteurs en 2016, marqués par un talent vocal indéniable, aucun album solo n’a encore été dévoilé des années plus tard. Les extraits partagés sur les réseaux sociaux laissent entrevoir un fort potentiel et une belle carrière, mais la frustration monte chez ses admirateurs face à cette attente prolongée. Deno navigue entre les attentes de son public – parmi eux, le français Dadju qui le suit sur Instagram – et ses propres aspirations artistiques, laissant planer un suspense quant à l’avenir de sa carrière.

Et pour marquer le coup, comme le jeune britannique ne fait pas les choses à moitié, il surprend sa communauté en dévoilant un extrait en studio aux côtés d’Ed Sheeran, son idole de jeunesse. Quelques jours plus tard, Deno publie son tout nouveau single, “Better Now”, co-produit par la superstar, en personne. Ce morceau, utilisant un sample du refrain de « Lego House” d’Ed Sheeran, se révèlera être le seul et unique single de l’année pour Deno, mais pas des moindres !

En 2023, Deno a perpétué sa tradition en dévoilant son single estival annuel, cette fois en collaboration avec Einer Bankz et sa guitare mélancolique sur le titre “Hold Me Down”. Dans ce titre, l’artiste britannique dévoile une nouvelle facette, plus mûr, de son univers musical, mêlant subtilement son style reconnaissable parmi mille à la guitare émouvante de Bankz. A travers ce single, venu après les deux précédents, Deno impose son style, affirme sa direction artistique, qu’il semble avoir enfin trouvé avec la maturité et l’expérience. Rappelons qu’il n’a alors que 21 ans et qu’il fut projeté sur le devant de la scène du jour au lendemain. Il existe parfois un écart significatif entre savoir chanter et savoir créer la musique qui reflète le mieux notre identité artistique, un écart qui peut parfois ne jamais être trouvé.

Deno en chiffres

1,1 Millions. Deno, ce jeune artiste avec seulement un EP et une mixtape à son actif, ainsi que plusieurs collaborations avec des rappeurs britanniques, affiche néanmoins déjà 1,1 million d’auditeurs mensuels sur Spotify, ce qui témoigne indéniablement de son véritable talent et de l’attente qu’il nourrit depuis ses vidéos sur Instagram entre 2016 et 2017. Deno c’est aussi plus de 37 000 000 vues cumulés sur YouTube pour une chaîne qui n’a que cinq ans d’existence.

Son actualité

En ce début d’année 2024, Deno s’est associé à Ghost Killer Track, un beatmaker / manager français qui s’est imposé comme l’une des plus grandes figures des coulisses du rap français, ayant travaillé avec Leto ou encore Gambi. Leur œuvre commune, “Blowing Kisses”, illustre avec brio les talents distinctifs de chacun, tout en mettant en lumière un univers R&B empreint de mélancolie, de tristesse et d’émotions poignantes. Deno, connu pour son style introspectif et ses paroles d’amour déchirantes, trouve ici un terrain parfait pour exprimer sa sensibilité artistique, délivrant ainsi un morceau très réussi qui augure probablement la sortie de son premier album cette année ? Cette collaboration marque en tout cas le début d’une année prometteuse pour ce jeune talent britannique de 22 ans qui, finalement, malgré la pression, prend son temps pour se trouver.

Découvrez “Blowing Kisses”, le dernier single de Deno :