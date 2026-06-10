Félix Radu : le portrait de la semaine

Félix Radu manie les mots mieux que quiconque. aficia vous propose de découvrir le parcours et le talent de l’artiste belge avec “On M’avait Dit” (ft. Marine)

Son CV

Félix Radu est un artiste namurien de 30 ans, multi-casquette comme il y en a plein aujourd’hui. Mais lui se démarque avec un extraordinaire capital sympathie et un amour presque inné des mots. Ses premières amours sont le théâtre et la poésie. Sur scène, il déblatère, scande et habille les mots avec une aisance et une simplicité folle. Il démarre à 17 ans avec un seul en scène, Les Mots S’improsent. L’artiste joue avec les jeux de mots, les rimes et reçoit le prix Raymond Devos de l’humour pour ce spectacle. Il écrit ensuite une pièce de théâtre nommée Rose & Massimo. Cette dernière sera également joué sur scène, avec Félix Radu en rôle titre, notamment au festival d’Avignon.

S’en suit des incursions radio pour des chroniques léchées sur la radio belge RTBF. Il y mêle poésie et humour et commence à prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Puis il décide d’explorer sa créativité divine à travers une autre forme d’art, la musique. Toujours en maniant les mots et en les magnifiant, il propose un slam entre chanson française et sonorités lo-fi. Il en résulte la sortie d’un splendide album Infini+3 en 2025. A cette occasion, il interprète son titre percutant “Allez Viens” sur Taratata, une prestation habitée, vivante et tellement juste qu’elle va faire le tour des réseaux sociaux. (en lien, la prestation aux Grosses Têtes, celle de Taratata n’étant pas disponible)

Félix Radu en chiffres :

467 000 abonnés sur Instagram

Près en 300 000 auditeurs sur Spotify

Une tournée quasi sold-out

Son actu

Ce succès et son capital sympathie exceptionnel aidant, Félix Radu lance un concept. Ecrire en 1H un morceau avec un artiste qu’il apprécie. Et le premier à s’y atteler, c’est Kemmler. aficia vous a déjà beaucoup parlé de cet autre magicien des mots. La collaboration ne pouvait qu’être réussie. Les deux artistes accouchent d’un texte poignant sur l’amitié, sa nécessité et sa complexité, simplement nommé “Ami De Moi”. Les sentiments et leur expression, c’est le fer de lance de Félix Radu.

Il y a un mois, une autre collaboration se dessine avec Marine. Là aussi, le naturel, la spontanéité et la proximité de la gagnante de la dernière Star Academy matche parfaitement avec l’univers de l’artiste belge. Toujours dans le but de mettre 1H à l’écrire, “On M’avait Dit” naît. La plume poétique de Félix Radu et la sensibilité de Marine subliment le morceau, qui se veut plus mélodique et rythmé. L’alchimie est évidente et déconcertante. Côté texte, les deux nouveaux amis content le doute de soi et le besoin de prouver sa valeur, le tout sur une douce mélodie au piano. Telle une ritournelle, la chanson plante sa graine dans notre tête et laisse pousser une petite plante qui ne cessera de grandir et de prendre de la place.

En parallèle, Félix Radu a aussi réécrit en français le chef d’œuvre “Until I Found You” de Stephen Sanchez en compagnie de Carla de Coignac, une autre artiste de l’écurie aficia.

Découvrez “On M’avait Dit” de Félix Radu & Marine :

Félix Radu sera en concert à l’Olympia le 4 novembre 2026. Il se produira également aux Francofolies de La Rochelle le 10 juillet.