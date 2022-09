Kemmler en interview : “Ça raconte une vraie période de ma vie, je parle beaucoup de ma fille”

Ce 30 septembre marque le début d’une nouvelle aventure pour Kemmler, celle d’un nouveau disque à faire rayonner. Cet album, c’est &Moi, et nous en avons discuté avec l’artiste. Interview à découvrir sur aficia !

C’est en mai dernier que nous étions partis à la rencontre de Kemmler, dans les locaux d’Universal Music France à Paris. Lors de cette journée, l’artiste s’est longuement prêté au jeu des interview, afin de défendre son nouvel album &Moi. À ce moment là, rien n’est encore dévoilé au grand public, mais le projet est prévu pour le 24 juin. Néanmoins, son public l’apprendra plus tard et Kemmler assumera avoir décidé, avec son équipe, de décaler la sortie. Et pour cause, le rappeur ressentait le besoin de prendre du recul sur ce disque, afin de le livrer à son public plus complet et honnête que jamais.

Pour faire patienter au mieux son public, l’artiste a partagé durant l’été une dizaine de freestyles. Un contenu dédié aux réseaux sociaux de Kemmler ayant rencontré un réel engouement.

&Moi, un projet très personnel

Nous y sommes ! Alors qu’il a rythmé l’été de son public avec ses freestyles, Kemmler risque bien d’accompagner ses fans durant l’automne avec &Moi, son nouvel album tout juste disponible.

Un album riche de 14 pistes dont 6 featurings faisant de ce disque un projet éclectique, puisque le rap, la pop et même l’électro se rencontre sans faille. Parmi les invités, on y découvre Léa Castel, Emma Peters, Mosimann, Sofiane et Amir sans oublier Kikesa. C’est sur “Relation toxique”, le deuxième morceau de l’opus que l’on retrouve ces deux artistes en duo. Le clip a d’ailleurs été dévoilé ce vendredi, en même temps que la sortie de l’album.

Afin d’en connaitre davantage sur ce troisième album, découvrez l’interview exclusive de Kemmler pour aficia :