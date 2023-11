Felower : le portrait électro de la semaine 

Après avoir travaillé avec Terrenoire et November Ultra, Felower publie cette semaine son premier EP baptisé Protection. L’occasion pour aficia de dresser son portrait !

Son CV

Vous aimez Porter Robinson, ou Fred again.. ? Vous allez adoré Felower ! Lucas Eschenbrenner aka Felower est dans la vie de tous les jours songwriter, compositeur, producteur, mais aussi réalisateur, motion designer et on dirait même chanteur ! Si son nom vous est complètement inconnu, c’est normal. C’est ce que nous appelons souvent les travailleurs de l’ombre… Alliant une pop solaire à des sons électroniques puissants, Felower crée au fil des sorties, un monde intrigant qui mêle la musique et la réalisation. Chaque visuel éclaire une facette différente de cet univers. Musicalement, on se situe entre du Petit Biscuit et du Flume. Entre sonorités future-bass et très modernes.

Felower en chiffres

Difficile de donner des chiffres de streams puisque le début de carrière de Felower commence vraiment qu’à partir ce nouveau projet paru vendredi 17 novembre. Originaire de Saint-Etienne, Felower a déjà un bagage plus grand que n’importe qui. Depuis ses débuts, il a eu l’occasion de travaillé aux côtés de jolis noms : November Ultra, Isaac Delusion, Terrenoire ou encore Lord Esperanza et Fils Cara. Ça en fait du monde direz-vous ! Enfin, il travaille également à la composition sur plusieurs films du réalisateur français Quentin Deronzier depuis 2020.

Son actualité

EP ‘Protection’

Le point d’orgue est clairement la sortie de Protection, un EP de 7 morceaux. Dessus, on y retrouve 7 morceaux très homogènes et très liés, interprétés à la fois en anglais et en français. C’est à la fois doux et planant. Il rappelle clairement les productions des plus grands noms cités précédemment, sauf que lui, il chante ! Ce qu’on ressent surtout, c‘est cette envie d’aller bouffer le live ensuite. Les morceaux de Felower sont implacablement taillés pour côtoyer les comètes (cf son titre “Encore”) et les plus grandes scènes des plus gros festivals !

Découvrez l’album Protection de Felower :