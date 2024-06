Kazy Lambist : le portrait électro de la semaine 

Oh que c’était long ! Kazy Lambist est de retour ce 21 juin avec l’album Moda. C’est notre portrait électro de la semaine !

Arthur, de son vrai prénom, fait partie de ces auteurs, compositeurs, interprètes et producteurs français qui se sont rares en festivals et médiatiquement. Kazy Lambist est soutenu par Radio Nova dans les années 2011. Mais ce n’est que vers 2015 que la carrière de ce natif de Montpellier commence à décoller. Virgin Radio le repère, puis il se fait remarquer sur les émissions ‘C à vous’ puis sur Canal+ au Le Petit Journal en octobre de cette même année. En 2016, il sort un premier EP intitulé The City, toujours très adulé quelques années plus tard, dont est extrait un premier titre viral ‘Doing Yoga‘. Il y a eu l’album 33 000 Ft en 2018 et depuis, l’artiste s’est fait beaucoup plus discret. Sans doute pour préparer la suite, que voilà !

Kazy Lambist en quelques chiffres

Oui, donc nous vous disions qu’il était un artiste qu’on se croise pas, aux détours d’un passage radio ou d’un plateau TF1. Non Kazy Lambist ne fait pas partie de ceux-là. Et pourtant, il scrute toujours les 2 millions d’écoutes mensuels sur Spotify. C’est dire du phénomène. Nombreux de ses morceaux dépassent allégrement les 20 millions de streams. Et c’est bien en France qu’il est le plus écouté, juste devant Turquie, le Mexique ou encore Berlin. C’est assez fou !

(c) Antoine Hernault

Son actualité, l’album MODA

C’est bien entendu ce nouvel album baptisé MODA dont il est question et qui sort ce 21 juin 2024. Il produit par Kazy Lambist lui-même, avec l’aide de Glasses sur quelques morceaux et l’incontournable Ash Workman (Metronomy, Christine and the Queens, Baxter Dury…). Navigant entre pop acidulée, inlassable groove, des sonorités plus solaires, parfois jazzy, sans oublier ses infinies rondeurs électroniques chillwave, ce nouveau disque est un petit bijou qui s’écoute tout l’été en voiture ou à la plage.

Kazy Lambist se produira à La Cigale le 8 octobre et avant même que l’album soit sorti il ne reste déjà plus beaucoup de places…

Découvrez l’album MODA de Kazy Lambist qui sort ce vendredi 21 juin :