Kenya Grace : le portrait électro de la semaine

C’est la nouvelle coqueluche de la scène dance dans le Monde entier. Kenya Grace est en train de tout emporter sur son passage avec “Strangers”. C’est notre portrait électro de la semaine sur aficia.

Son CV

Les phénomènes dance éphémères s’enchaînent à vitesse grand V ! Récemment, il y a eu Cassö avec “Prada”, ou le remix de “Vois sur ton chemin” de Bennett. Il s’agit de morceaux viraux sur les réseaux sociaux qui se propagent ensuite partout : radios, festivals, en France, en Europe et dans le Monde ! Bienvenue dans l’ère 2023 !

En ce moment, c’est une autre prodige qui est en train de tout écraser sur son passage. Un phénomène né sur les réseaux sociaux, à nouveau ! Pourtant, Kenya Grace a semble t-il avoir eu une enfance dite “normale”. Née en Afrique du Sud, elle a grandi à Southampton. Joueuse de hockey, elle commence à chanter et écrire quelques bribes de chansons à la fin de l’école primaire. Elle se sent très inspirée par la musique électronique dès le plus jeune âge. En 2019, elle publie sa première chanson “Obsessed” en tant qu’artiste indépendante. Mais voyant qu’elle pouvait gagner en visibilité, elle signe chez Major Recordings, un label orienté dance/electro chez Warner Records. Depuis, c’est un succès retentissant qui lui est offert avec son single “Strangers”.

En chiffres

Il n’y a pas de doute, Kenya Grace est le phénomène du moment ! Multi-diffusé sur l’antenne d’NRJ, en tête des charts dans les pays baltes… ses chiffres en streaming (Spotify) sont hallucinants. Son morceau a été repris plus d’un million de fois pour alimenter des contenus sur Tik Tok. Méconnue il y a encore quelques semaines, son titre “Strangers” affiche déjà les 230 millions de streams ! Impressionnant ! Cet autrice-compositrice-interprète et productrice britannique est également dans le top 3 des morceaux les plus écoutés au Luxembourg, en Belgique, en Angleterre et aux Pays-Bas ! Ça, c’est une preuve de succès !

Son actualité

Si tout tourne autour de “Strangers”, l’artiste n’en est pas moins prolifique. Elle a sorti récemment un autre morceau “Only in My Mind”. Sa musique lo-fi nous rappelle la musique trance /techno des années 90. C’est subtil, généreux et doux à la fois. Kenya Grace confirme d’ores et déjà son statut de nouvelle pop star de sa génération. Actuellement, l’artiste est (déjà) en tournée où elle présente pour la première fois son univers. Elle était d’ailleurs de passage à Paris le 28 octobre dernier et partira à la conquête des Etats Unis en décembre prochain.

Découvrez “Strangers” et “Only in My Mind” de Kenya Grace :