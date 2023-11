Noah Kahan : le portrait pop de la semaine

Noah Kahan est à l’honneur cette semaine dans notre portrait pop. L’artiste américain propose une musique rafraichissante qu’aficia vous propose de découvrir.

Une carrière bien entamée

Noah Kahan n’est pas tout jeune dans l’industrie musicale. Il a, en effet, démarré dans la musique dès 2017 pour sortir un 1er album en 2019. Depuis, il n’a pas chômé puisque 2 autres opus sont parus dans les bacs. Le dernier en date se nomme Stick Season (2022, puis réédité en mai 2023) et jouit d’une popularité exponentielle. Ecrit pendant la pandémie de Covid 19, il « utilise le symbole du gris, période de transition entre la fin de l’automne et les premières neiges de l’hiver pour résume l’humeur terne de Kahan ces dernières années ». Le style musical de l’artiste oscille entre country, folk et pop, le tout chauffé par une voix perçante et brute. Ca sent l’Amérique (et le Vermont pour être plus précis) à plein nez.

Noah Kahan a seulement 26 ans et jouit déjà d’une imparable maturité. Auteur, compositeur et interprète, ses ritournelles sont d’une sensibilité réconfortante. Sa patte musicale se rapproche de Mumford & Sons ou encore Vance Joy, avec l’omniprésence de la guitare acoustique. Il évoque des thèmes dont il souffre comme la dépression et l’anxiété. L’écriture et la musique a un effet thérapeutique sur lui. Ouvert sur sa santé mentale et très actif sur les réseaux sociaux, le jeune public se reconnaît dans ses textes et ses compositions sont adoptées.

De plus, il a déjà l’expérience des tournées. En effet, il a assuré les premières parties de George Ezra, Milky Chance ou encore Dean Lewis aux USA. Il cite Hozier comme plus grande inspiration. Repéré sur Soundcloud plus jeune, il ne cesse d’élargir son cercle grâce à une proposition artistique soignée et des chansons toujours plus qualitatives.

Un succès tout récent

Noah Kahan profite ainsi d’une popularité grandissante et de plus en plus ouverte sur l’international de la pop-folk aux accents country. En témoigne notamment le succès de Zach Bryan et de son tube “Something In The Orange”. Pour le moment, ce succès se cantonne aux pays anglophones, le Royaume-Uni en 1er lieu.

Son formidable morceau “Stick Season” se hisse #18 (+10) des charts britanniques en 3ème semaine (#75 aux USA). Il est #2 sur Spotify en Irlande et #12 au Canada, USA et Royaume-Uni. Cette dernière chanson, sorti en 2022, commence à être virale sur TikTok. Etant la préférée des fans, ceux-ci la mettent en avant. Il faut dire que le morceau est une véritable petite pépite, doté d’un pré-refrain pêchu avec des riffs de guitare de 2 types qui apportent énormément de relief. La voix de Noah Kahan est à la subtile frontière entre fragilité et puissance. Le tout est humble, vrai et chaleureux.

Découvrez “Stick Season” de Noah Kahan :

Aux USA, c’est un autre titre qui prend progressivement de l’ampleur, toujours issu de ce 3ème album. Noah Kahan a invité Post Malone à poser sa voix sur le morceau “Dial Drunk”. Et le duo fonctionne à merveille, Post Malone ayant lui aussi sorti un album aux accents country-folk, teinté de r’n’b. Son excellent (et malheureusement sous-coté) “Cheminal” propose les mêmes influences. Ce remix booste la popularité de Noah Kahan et propulse son titre #33 (+10) des charts US. “Stick Season” et “Dial Drunk” dégagent une chaleur bienvenue et réconfortante, qui colle parfaitement à la saison automnale actuelle.