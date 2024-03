Sauvan : le portrait électro de la semaine !

C’est le genre d’artiste qui fait du bien ! Sauvan est sans doute l’une des révélations électro de ses derniers mois. aficia vous dresse son portrait !

Son CV

Dans la même veine que Claude ou Sans Lactose, Sauvan (mais Louis de son vrai prénom) fait partie d’une génération en pleine mutation. Auteur, compositeur et interprète parisien d’électro-variété, il cite les Daft Punk et Mylène Farmer dans ses chansons (“Monsieur Disco). Inspiré par l’utopie d’un monde vintage et moderne à la fois, sa vibe “néo-rétro” a du charme. Cet ancien élève en droit de 27 ans a de l’avenir !

Sauvan en chiffres

Pour une fois, nous ne vous parlerons pas du nombre de streaming ! Et non. Il y a plus marquant dans la carrière de Sauvan. En moins d’un an, il a rempli La Boule Noire, La Maroquinerie et la Cigale, des salles aux jauges toujours plus importantes, soit 1500 places vendues ! Son prochain objectif en tête : remplir un Olympia en 2025 !

Son actualité

Sauvan vient de publier un nouvel EP baptisé Crépuscule. Avec ce mini-album de 5 titres, il replace la chanson à texte au cœur de la fête et propose une musicalité enjouée. Il rêve des Victoires et des NRJ Music Awards avec “Alain & Aline”. Il fait part de ses doutes et de ses désirs tout en y associant l’électro French Touch d’aujourd’hui. Et c’est un très beau projet qu’on a hâte de vivre sur scène !

Découvrez Crépuscule, le nouvel EP de Sauvan :