Victor Ray : le portrait pop de la semaine

Victor Ray commence à faire grand bruit avec son titre “Comfortable”. Découvrez le phénomène sur aficia.

Son CV

Victor Ray a 23 ans et est originaire de l’Ouganda, un pays de l’Afrique de l’Est. Il y a 5 ans , il entreprend un déménagement vers le Royaume-Uni pour ses études. Afin de payer celles-ci ainsi que ses factures, il se met à proposer des prestations hors-pair dans la rue, armé de sa guitare. Il faut dire que l’univers singulier de l’artiste arrête les badauds. Il se fait rapidement un nom par le biais de ses tours de chant spontanés. Son interprétation de “Comfortable” sur une place publique a déjà récolté plus de 20 millions de vues sur Instagram depuis début décembre. Mais avant ça, il a déjà proposé plusieurs morceaux aux habitants allant travailler ou flânant simplement. Parmi eux, nous pouvons citer le spectaculaire “Hollow”. Tous récoltent plusieurs millions de streams.

Victor Ray en chiffres

“Comfortable” dans la rue : 20 millions de vues

dans la rue : 20 millions de vues Près de 2 millions d’auditeurs sur Spotify

2,8 millions de followers sur TikTok

10 singles disponibles

Son actu

Victor Ray propose depuis début décembre le sublime “Comfortable” à ses auditeurs et fans. Le morceau met en avant la voix délicate, écorchée et puissante de l’artiste. Le titre possède une progression jouissive entre un pont explosif et un refrain plus doux. Il se situe entre pop et soul, voir jazz. Le londonien propose un univers musical rempli de mélancolie et sait transmettre des émotions. Ces mélodies sont riches, pleines de variations. Il peut aussi montrer un peu de douceur comme sur le titre “Popcorn And A Smoothie”. La guitare est son instrument de prédilection mais il peut y ajouter tout un tas d’autres instruments donnant énormément de reliefs à ses compositions atypiques. Afin de surfer sur son succès (mais aussi grâce à lui), Victor Ray se produira au Trabendo à Paris le 15 mars prochain. Des places sont encore disponibles.

Découvrez “Comfortable” de Victor Ray :