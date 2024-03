Lize bouscule l’équilibre dans “Silence”

Révélée il y a peu dans nos petits écrans, Lize dévoile “Silence”, un premier single envoûtant à découvrir sur aficia !

Initiée à la musique depuis son plus jeune âge, Lize se familiarise à la scène à 13 ans en tant que chanteuse et violoniste. L’âme vagabonde, la jeune artiste rejoint alors une compagnie itinérante à sa majorité avant s’installer à Marseille où son esprit foisonne de nombreuses inspirations issues de ses expériences et de ses voyages. Lauréate du programme émergence du tremplin Fair en 2024, la chanteuse pourrait bien faire partie des étoiles montantes de la scène musicale française.

Plus récemment, c’est également sous le feu des projecteurs du télé-crochet The Voice que Lize a fait sensation. Auteure-compositrice-interprète et musicienne, l’artiste dotée d’un timbre de voix hypnotisant et singulier a conquis les coachs et les téléspectateurs, déjà comparée à certaines icônes féminines telles que Vanessa Paradis. Carton plein pour son audition à l’aveugle lui permettant d’intégrer l’aventure dans l’équipe de Zazie.

Un premier single touchant et délicat

Et si Lize a brillé pour sa réinterprétation très personnelle du titre “La fille” de Louane, elle dessine déjà les contours d’un univers artistique onirique et percutant à travers un premier single inédit intitulé “Silence”. C’est sur une mélodie organique et vaporeuse teintée de douceur que l’artiste chante la détresse des âmes tourmentées, sur un fil entre la raison et la folie : “Ces voix qui ne font que parler / Existent-elles en vérité / Si la folie me ronge / Qu’elle le fasse en silence”. Poétique, cette introspection est accompagnée d’une vidéo qui dresse, sans fard, le portrait de la jeune femme dans son quotidien.

Visionnez “Silence”, le nouveau clip de Lize :