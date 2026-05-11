Lize dévoile “Les vieux, un hommage intime à son grand-père 

Demi-finaliste de The Voice et lauréate du programme émergence du tremplin Fair en 2024, Lize rend hommage à son grand-père disparu avec “Les vieux”.

C’est au son du violon de son grand-père, alors qu’elle est encore enfant, que Lize découvre la musique. Rapidement, elle apprend elle aussi à jouer de cet instrument et se met à chanter. Cette double approche façonne un univers musical vibrant, authentique et libre, où le violon demeure au cœur de son identité sonore.

À peine majeure, elle quitte sa région natale, la Savoie, portée par un désir insatiable de liberté. Au sein d’une compagnie mêlant cirque et théâtre, Lize sillonne l’Europe en caravane et se produit sous chapiteau. Lorsque la pandémie interrompt brutalement cette aventure, elle choisit Marseille comme point d’ancrage. Là-bas, elle compose des chansons explorant des thèmes profonds et intimes tels que le consentement, l’émancipation féminine, la santé mentale ou encore les complexités de l’amour.

Le violon comme héritage

En 2024, sa carrière prend un tournant majeur. Demi-finaliste remarquée de The Voice et lauréate du Fair, Lize signe avec Universal Music France. Auteure-compositrice-interprète et musicienne, elle rend hommage à son grand-père disparu dans son dernier single, “Les vieux”, sorti le 17 avril. Le morceau s’ouvre sur quelques notes de piano, bientôt rejointes par sa voix délicate et des cordes de violon pincées. L’artiste y évoque le temps précieux qui nous est accordé, ce que nous avons à apprendre de ceux qui nous ont précédés, mais aussi la transmission entre les générations.

Elle confie dans une publication Instagram : « On a à apprendre de nos vieux ? Oui, en tout cas pour ma part. Si vous m’entendez chanter aujourd’hui, si vous entendez mon violon parfois sur scène ou dans mes chansons, vous écoutez aussi mon grand-père. Lui, aujourd’hui, fait danser ou pleurer les nuages. Mais il y a 20 ans, parmi tant d’autres choses, il m’a appris la musique. Il m’a fait découvrir la scène à ses côtés, et a fait preuve d’une infinie patience, comme autant de cordes sous son archet. »

Avec “Les vieux”, Lize livre une chanson intime, portée par la douceur de sa voix et la sincérité de son récit. Un hommage bouleversant à la transmission, à la mémoire et à ceux qui continuent de vivre à travers la musique et les souvenirs.

Inès Fakche

Découvrez « Les vieux » de Lize :