Mathilde publiait son nouvel album Le Jour la nuit le mois dernier. Fort d’une belle notoriété sur les réseaux sociaux, elle fait partie des artistes à suivre sur aficia…

Certains se souviendront de son passage dans ‘The Voice’ 4. C’était en 2014, durant la même saison que Lilian Renaud. Vous l’avez peut-être même depuis aperçu sur Instagram. La chanteuse engagée contre la grossophobie est aussi créatrice de contenus. Et ça fonctionne plutôt bien.

Musicalement, Mathilde, a fait son petit bonhomme de chemin. Auteure-compositrice-interprète à la voix douce et puissante, elle revient sur le devant de la scène avec un nouvel album, Le jour la nuit, qui promet de vous transporter.

3 bonnes raisons de succomber à son talent :

1. Une voix envoûtante

Dès les premières notes, la voix de Mathilde vous charme et vous captive. Sa tessiture large et expressive lui permet d’aborder avec justesse et émotion une grande variété de sujets.

2. Des textes poétiques et engagés

Les paroles de Mathilde sont à la fois profondes et accessibles. Elle aborde des thèmes universels comme l’amour, la perte, le temps qui passe, mais aussi des sujets plus sociétaux comme l’écologie ou le féminisme.

3. Un univers musical riche et original

La musique de Mathilde est un mélange subtil de pop, de folk et de chansons françaises. Ses mélodies sont accrocheuses et ses arrangements soignés, créant une atmosphère unique et personnelle. On a notamment craqué sur les morceaux “Souveraine” ou “Mon cœur”, des hymnes pop.

Le nouvel album Le jour la nuit est une invitation à un voyage introspectif. En conclusion, Mathilde est une artiste talentueuse et authentique. Laissez-vous emporter par sa voix et ses mélodies, et succombez à son univers musical unique. Mathilde y explore les différentes facettes de la vie, avec ses joies et ses peines. Un album à découvrir et à savourer sans modération.

Découvrez Le jour la nuit, le nouvel album de Mathilde :