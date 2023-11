MIKA ouvre un monde psychédélique dans “Apocalypse Calypso”

En prélude à la parution de son nouvel album, MIKA continue de décliner son univers à travers le clip du titre “Apocalypse Calypso” à découvrir sur aficia !

Quatre années après le disque My Name Is Michael Holbrook, le retour de MIKA dans les bacs est imminent ! L’artiste international lèvera le voile sur son sixième opus le 1e décembre prochain. Baptisé Que ta tête fleurisse toujours, ce nouveau projet intégralement enregistré en français sera l’occasion pour le chanteur de proposer douze compositions dont le festif “C’est la vie” ainsi que le nouveau single “Apocalypse Calypso”.

Outre la publication d’un nouvel album, l’actualité de MIKA s’annonce très riche dans les prochains mois. Alors qu’il a assuré le spectacle de l’avant-match de la finale de la Coupe du Monde de Rugby 2023, l’artiste retrouvera son célèbre fauteuil de coach dans la treizième saison de The Voice avant de partir en tournée sur les routes de France et partout en Europe. Les billets pour l’Apocaypse Calypso Tour sont en vente !

Un retour aérien

Pour l’heure, MIKA poursuit l’exploitation du morceau “Apocalypse Calypso” qui met en lumière des couleurs musicales planantes et aériennes. D’un timbre de voix plutôt sensuel et romantique, l’artiste conte avec douceur et conviction la force des sentiments dans un monde tourmenté. “Tant que l’on s’enlace on existe / On se rend immortel devant l’apocalypse / En faisant l’amour on résiste / Regarde-moi, prends-moi la main / En dansant le calypso, apocalypse calypso” scande MIKA sur un refrain entêtant.

Afin d’illustrer ses dires, l’artiste a dévoilé une mise en images débordante de créativité en collaboration avec Job Smeets, créateur du Studio Job. La vidéo réalisée nous invite donc dans un univers très coloré sublimé de nombreuses œuvres d’art et maquettes qui s’accordent à merveille avec les tenues pétillantes de MIKA.

Visionnez “Apocalypse Calypso”, le nouveau clip de MIKA :