Mimosa s’évade sur la “Côte d’Azur”

Mimosa nous offre une bouffée d’air frais avec son nouveau single intitulé “Côte d’Azur” à savourer d’urgence sur aficia !

C’est un groupe français qui fleure bon la Méditerranée et les couleurs vives du soleil et pourtant, Mimosa est natif de Nantes. Derrière ce nom fleuri se retrouvent trois amis : Noé au chant, à l’écriture et à la composition ainsi que Théo et Nicolas à la guitare et à la composition. Fraichement débarqués dans le paysage musical français avec un premier single prometteur intitulé “Folie”, les garçons nous emportent dans un tourbillon indie pop et rock d’une grande fraîcheur. Une formule qui pourrait bien faire sensation en 2024.

Puisant son inspiration dans les souvenirs, les tourments et les questionnements légitimes d’une génération, Mimosa enregistre actuellement son premier EP à paraître dans le courant de l’année. Mais en amont, le trio présente “Côte d’Azur”, un nouveau single très imagé qui offre incontestablement un moment d’évasion et qui fera vibrer la scène du Bise Festival le 16 janvier prochain.

Un nouveau single lumineux

Avec ce titre gorgé de soleil, les nantais rendent un vibrant hommage au sud de la France, dépeignant l’atmosphère bouillonnante de la Côte d’Azur mais également une douceur de vivre indéniable, notamment pendant la saison hivernale : “J’ai fait de ce lieu mon armure / Sur la Côte d’Azur / J’y retournerai c’est sûr / Pour passer l’hiver là […] Mais dans la nuit jamais noire / Valsent les lumières qui scintillent / Miroite comme plane sur nos têtes / L’espoir d’une vie douce et tranquille”.

Entre nostalgie et invitation inéluctable au voyage, Mimosa réchauffe les cœurs, vivement inspiré par la ville de Marseille (pas tout à fait en terre azuréenne donc !). Cette carte postale trouve une partition musicale légère et soignée en profitant d’une mélodie organique et enjouée idéale pour danser.

Écoutez “Côte d’Azur”, le nouveau single de Mimosa :