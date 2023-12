Nabil Harlow et Noémie Lenoir dépeignent la passion sur “J’aurais aimé”

Après la parution de son premier EP, Nabil Harlow ouvre un nouveau chapitre en duo avec le sensuel “J’aurais aimé” à découvrir sur aficia !

C’est avec l’entêtant “DZ Up” que Nabil Harlow nous avait laissé cet été, extrait de son premier EP très réussi baptisé L’Hérétique et paru en début d’année. Alors que l’artiste se présentait au public à travers six compositions pop-électro percutantes, il opère déjà son retour avec “J’aurais aimé”, un nouveau single inédit interprété en duo qui annonce la préparation d’un album ! Pour son premier duo, le chanteur invite Noémie Lenoir, égérie incontournable de nombreuses marques à l’instar de L’Oréal, Yves-Saint-Laurent ou Gucci. Aux côtés de Nabil Harlow, l’actrice et mannequin fait donc ses premiers pas dans la musique !

Un amour destructeur

Écrit par le chanteur, le titre “J’aurais aimé” déroule l’intimité qui se construit entre deux êtres, jusqu’à l’éclosion d’une relation amoureuse inconditionnelle qui s’annonce destructrice. “Et l’horloge nous étrangle / Et l’horloge enfin hurle / T’en a plus de patience / Ainsi le temps s’amuse / D’attendre nos petites morts / Et nos heures venues” scande férocement le tandem pour illustrer la chute du couple et un attachement sain qui s’amenuise profressivement au profit d’un sentiment dévastateur.

Les mots sont ponctués par une mélodie enivrante. En effet, Nabil Harlow et Noémie Lenoir nous offrent une plongée dans un registre glamour et vintage qui confère à l’ensemble une densité dramatique où se côtoient notamment un piano nerveux avec de brillants arrangements électroniques. La complicité du duo fonctionne également en images dans un clip cinématographique soigné illustrant la passion dévorante.

Visionnez “J’aurais aimé”, le nouveau clip de Nabil Harlow :