Nos 5 clips favoris : Walter Astral, Nilusi, Victor Solf…

Ce début de mois d’octobre nous donne déjà envie d’avoir du réconfort tout en gardant cette nostalgie des jours d’été. On a 5 clips pour vous entre la mélancolie, le réconfort et la folie !

Qui dit octobre, dit l’arrivée de l’automne. Si le temps annonce déjà la couleur, nous on essaye de trouver du réconfort et un brin de folie chez les artistes que nous découvrons de jour en jour. Et ça tombe bien, si tu cherches de quoi te réconforter, de quoi te déhancher, découvrir de nouvelles pépites ou annoncer à tes proches que tu les aimes, on a une sélection très fine qui pourrait t’aider !

Nos 5 clips favoris :

WALTER ASTRAL – “C’est Exquis”

Le duo psychédélique nous hypnotise à nouveau. Avec “C’est Exquis”, il nous emmènent dans un univers parallèle où ils semblent être les seuls à avoir les commandes. Heureusement, il n’y a “pas à avoir peur” peut-on entendre dire dans ce même titre. Walter Astral propose une musique qui se vit en Live. Impossible de ne pas laisser aller son corps aux rythmes presque orientaux. La bonne nouvelle est que le groupe sera le 15 mars prochain à la Cigale et que leur nouveau clip agit comme un décontractant.

Elena Copsi – « Mauve »

Une voix forte et essentielle. Avec “Mauve”, Elena Copsi lève les voiles et partage un morceau en hommage aux femmes victimes de violences. Le clip qui l’accompagne, tout en pudeur et simplicité est un tour de force. Nos oreilles écoutent attentivement l’histoire, tandis que nos yeux, sont figés sur les différents plans en noir et blanc qui évoluent aux rythmes d’une guitare, d’une basse ou encore d’une batterie. Merci Elena Copsi !

Nilusi – “Comme je l’aime”

Son retour avait fait sensation à la rédaction. Nilusi continue sa nouvelle destinée après X et X avec “Comme je l’aime”. Une déclaration d’amour à sa mère, qu’elle raconte sur une production douce et réconfortante. Si exprimer son amour a été difficile pour la chanteuse à cause de sa pudeur, la musique a réussi à briser cette barrière. L’amour des siens montre un lien indétrônable et fort. Les larmes coulent à la fin du clip tourné au Sri Lanka en présence de la principale concernée, sa maman.

Victor Solf – “Tout peut durer”

Après le succès de son groupe HER, Victor Solf ne semble pas s’arrêter en si bon chemin. Il continue la route et son amour des mots au profit de son nouveau titre “Tout peut durer”, extrait de l’album qui porte le même nom à paraître le 24 janvier 2025. Le clip, intimiste, qui se veut être comme une Live Session itinérante est aussi bien incarné que jouée avec ses musiciens. Et ça tombe bien, Victor Solf part en tournée pour faire vibrer son groove à travers la France !

Tao Mon Amour – “Adieu Clémence”

Découvert par nos radars en ce mois d’octobre, Tao Mon Amour marque déjà nos esprits, comme celui d’une fameuse Clémence dont il parle dans son premier single “Adieu Clémence”. Le jeune artiste en herbe a tout pour se placer comme une nouvelle pépite sur la scène francophone : de la créativité, un côté hybride et une narration saisissante ! Une image vaut mille mots… Alors voici le clip.