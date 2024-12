PAMELA célèbre la résilience avec “G.R.E.A.T”

Le duo franco-britannique PAMELA entend faire sensation dans le paysage musical français avec le titre “G.R.E.A.T” à découvrir sur aficia !

PAMELA, c’est avant tout une alchimie musicale unique réunissant Sam Sprent et Simon Quénéa, le batteur de Zaho de Sagazan, depuis 2022. Le duo puise son inspiration dans une vaste palette de sons, oscillant entre électro-pop, new wave et touches indéniablement modernes comme en témoigne déjà “Focused”, un premier single prometteur dévoilé au mois d’octobre.

En parallèle à la parution de extrait, PAMELA a d’ores et déjà annoncé la préparation d’un EP baptisé LIVE. SHIFT. DREAM qui devrait paraître au début de l’année 2025. Une publication qui devrait probablement coïncider avec le concert donné par le duo à la Maroquinerie le 20 mars prochain. La billetterie est ouverte. Mais avant d’en dévoiler davantage, les garçons poursuivent sur leur lancée en proposant un nouveau single !

Un hymne fédérateur

Avec “G.R.E.A.T”, PAMELA livre une ode à l’affirmation de soi, teintée d’optimisme et de résilience. Les paroles, percutantes, véhiculent un message universel, accompagné d’une mélodie qui reste en tête après la première écoute. En effet, le duo façonne un univers sonore sophistiqué soutenu par une ligne vocale puissante et sublimé par des accords électro et rock raffinés.

Le refrain, particulièrement entraînant, invite à l’exultation et célèbre l’acceptation de soi. Ce mantra de positivité s’accompagne d’une mise en images haute en couleur et décalée, où les deux acolytes insufflent légèreté au quotidien et se lancent dans des pas de danse irrésistiblement contagieux.

Visionnez “G.R.E.A.T”, le nouveau clip de PAMELA :