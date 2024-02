Qui est Pitt, le nouveau phénomène de la pop urbaine ?

Nous sommes récemment tombés sur un jeune talent, peut-être celui que vous écouterez en boucle sur votre playlist Spotify avec son nouveau single “5 Shots”. On vous parle de Pitt sur aficia.

Pitt a tout quitté pour la musique. Une passion beaucoup trop dévorante pour ne pas en faire quelque chose. Alors du jour au lendemain, le jeune homme a pris une décision : “À l’heure ou la vie d’adulte prend le dessus, j’ai pris un virage à 360° en quittant mon job pour me lancer corps et âme dans mon rêve. Je me suis alors plongé dans des centaines d’heures de tutoriels YouTube, j’ai construit un home studio, enregistré et produit mes premiers morceaux en cherchant à façonner le son et l’émotion que je souhaitais transmettre aux personnes qui m’écoutent”.

“5 Shots” pour aller mieux

Quelques années plus tard, nous faisons les comptes. Visiblement, Pitt a réussi le pari à se créer une communauté solide, que ce soit sur Instagram (50K abonnés) et Spotify (près de 100.000 auditeurs mensuels). Il faut dire que l’artiste est suractif ces derniers temps. Il y a eu l’album Tout ce qui brille en 2023, puis les singles “Don’t Let Me Go” en début d’année 2024 et “Le monde est à nous”. Désormais, place à “5 Shots” !

© Blakhat

Ce mercredi 21 février, l’artiste dévoilait sa nouvelle bombe aux influences multiples entre rap, pop et R&B. Un artiste hybride aux envies multiples. À chaque sortie, Pitt y apporte sa sensibilité et réussit à nous faire danser grâce à ses refrains hyper accrocheurs. “5 Shots” n’échappe pas à la règle avec sa mélodie lancinante. Une sorte de ritournelle où l’artiste cherche à couvrir une peine immense. Il n’a trouvé que l’alcool pour sortir de cette folie insensée. “5 Shots” pour aller mieux chante-t-il…

Découvrez “5 shots”, le nouveau morceau de Pitt :