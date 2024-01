Qui est Bloody Civilian, la nouvelle sensation nigériane?

Bloody Civilian cartonne dans son pays, le Nigéria. aficia vous propose de découvrir le phénomène qui risque bien de s’exporter en France.

Bloody Civilian surfe sur la vague afrobeat qui inonde le marché depuis quelques années. Ce style de black music, condensé de hip-hop, r’n’b ou soul, a toujours été légion en Afrique. Son principal vivier est le Nigéria, pays portant déchiré dans des conflits mais où l’industrie musicale y est très forte. L’avènement du streaming a amplifié son impact et nombre d’artistes ont explosé en occident. Nous pouvons citer Rema et son hit “Calm Down” ou encore des artistes comme WizKid, Ayra Starr et Burna Boy.

Et Shazam met en lumière la chanteuse en sortant son traditionnel classement des artistes et titres qui auront du succès en 2024. Pour ces prédictions, ils se basent sur le nombre de requêtes qu’un artiste peut recueillir sur un titre mais aussi des progressions les plus rapides dans différents classements. Utilisée par plus de 300 millions de personnes, les statistiques de l’application sont généralement très fiables. Et l’artiste qui trône en haut de la liste est justement Bloody Civilian grâce à son titre “Mad Apology”, le succès de l’été selon Shazam.

Découvrez “Mad Apology” de Bloody Civilan & ODUMODUBLVCK :

Qui est Bloody Civilian?

Bloody Civilian a 25 ans et cumule différentes casquettes : chanteuse, auteur-compositeur et productrice. Attirée par la musique dès son plus jeune âge et malgré une famille conservatrice religieuse, elle se met rapidement au chant et à la guitare. Elle offrait déjà des chansons personnelles à ses parents à l’âge de 12 ans. Avec l’approbation de son père musicien, elle va se perfectionner en beatmaking et en chant. D’abord productrice, elle lance son 1er single en 2022, nommé “How To Kill A Man”. Elle apparaît également aux côtés de Rema sur la BO de Black Panther : Wakanda Forever. Son 1er EP Anger Management sort en juin 2023. L’artiste a grandi dans le nord du Nigéria, une région de violence militaire et civile importante. De part son nom de scène et ses titres, on sent que cet héritage l’a marqué.

Elle est détentrice d’une voix sensuelle, grave et puissante, toute en nuance. Ses productions mixent rythme afro moderne et musique traditionnelle. On y retrouve des instruments africains, notamment dans les percussions. Elle a une grande capacité de narration et une maitrise totale du texte. C’est très coloré, rythmé et frais. Les visuels vidéos sont également très léchés et soignés. Cette fraicheur est aussi bien visible dans “Mad Apology” que dans son succès du moment “Blood On The Dancefloor”. Les deux morceaux sont d’ailleurs en collaboration avec une autre star montante du pays : ODUMODUBLVCK. Ce dernier est un immense tube au Nigéria, actuellement #7 des écoutes sur Spotify.

Découvrez “Blood On The Dancefloor” de ODUMODUBLVCK, Bloody Civilian & Wale :