Silda dénonce les standards de beauté avec “Si on s’aime” 

Après son passage à The Voice 2023, Silda est de retour avec un nouveau single : “Si on s’aime”. On vous le faire découvrir !

Mika, Christophe Maé, Amir, Vianney, Julien Doré… La liste est longue et pourtant ce sont tous les artistes pour lesquels Silda a eu la chance d’ouvrir en première partie ou de partager un duo (cf Julien Doré sur son dernier album Aimée). Une belle et jeune carrière qui a été mise en lumière par un passage à The Voice 2023 dans laquelle la châlonnaise a rejoint l’équipe de Vianney. Un grain de voix particulier, un instrument phare : la kalimba et une bienveillance à toute épreuve ! Plus déterminé que jamais, c’est en indépendance que l’artiste trace sa route et s’apprête à sortir son EP le 23 février À Part. Mais avant ça, c’est avec le titre “Si on s’aime” qu’elle compte séduire son public.

“Des filtres pour être heureux”

À 24 ans, Silda fait partie de la génération réseaux sociaux. Et elle sait de quoi elle parle… les filtres en permanence, les standards de beauté, la pression sociétale. Un sujet qu’elle a donc décidé de traiter dans ce nouveau single “Si on s’aime” qui fait office de manifeste audacieux et nécessaire. Son clip, illustre l’image parfois négative que l’on peut avoir de nous à sans cesse se juger, se comparer. Ce titre phare de l’EP à venir rappelle qu’il est important de s’aimer tel qu’on est sans chercher à se conformer à un idéal de beauté inexistant.

Découvrez “Si on s’aime” le nouveau clip de Silda :