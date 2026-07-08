THÉA, figure actuelle de l’emocore, sortira son tout premier album en fin d’année, porté par le clip de “BBY ME LAISSE PAS”. On vous en parle sur aficia.

Née en 2001, THÉA dépeint par son art les interrogations d’une génération, de cette jeunesse encline aux doutes, à certains démons intérieurs, mais toujours avec cette rage fédératrice. En mars 2025, elle sortait Comète, un EP intense de 5 titres, qu’on avait (entre autres) largement aimé vivre sur scène en festival.

Et THÉA revient en ce début d’été avec le titre “BBY ME LAISSE PAS”, fidèle à cet ADN emo aux nombreuses influences musicales. Le clip est riche, ultra-visuel. La jeune artiste frappe fort une nouvelle fois avec un texte incisif qui expose les maux de ces relations difficiles directement liées à la santé mentale.

Ce nouveau titre amorce officiellement la préparation de POPSTAR SPEEDRUN, un album prévu pour le 2 octobre 2026. En parallèle, une tournée avec de nombreuses dates est également prévue. Toutes les infos sont à retrouver sur ce lien.

Bref, un tableau musical qui s’annonce prometteur, et on a hâte de continuer à en parler.

Découvrez “BBY ME LAISSE PAS”, le clip de Théa :