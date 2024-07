Théa en interview ‘Sans Filtre’ : “Je suis toujours là, avec la même rage qu’avant”

L’artiste Théa était programmée, cette année, au festival Solidays. Une artiste singulière et unique avec qui nous avons eu la chance d’échanger. L’occasion pour nous de lui poser quelques questions !

Théa, l’interview Sans Filtre :

Hello Théa, comment ça va ? Tu vas bientôt monter sur scène, comment tu te sens ?

Hello, ça va très bien merci, je suis super excitée de jouer à Solidays. Là je vois déjà l’envers du décor et j’ai hâte de jouer sur une aussi grosse scène. Nous n’avons jamais trop fait ça encore donc je suis très excitée. C’est une découverte mais quand on monte sur scène on a toujours envie de tout péter. Donner de l’énergie, de la rage et donner l’envie de continuer à se battre surtout.

Et ça te fait du bien de rencontrer ton public ? Tu préfères la scène au studio ?

C’est marrant parce que je travaille sur des morceaux en studio et c’est un peu la première fois que je peux me projeter sur la façon dont ça va rendre sur scène. Avant je ne réfléchissais pas trop à la manière dont ça rendrait en live. Mais je pense que c’est assez complémentaire. Le studio et la scène, c’est deux expériences assez différentes.

Parfois c’est un peu flippant de se dire “Woah ce truc que j’ai écrit dans ma chambre, je vais l’amener sur scène devant autant de gens”. Mais je pense que c’est important et surtout c’est complémentaire. C’est super kiffant d’arriver sur des grosses scènes comme ça.

On lit dans la presse que tu es une « émo-mélo drama queen », est ce que ça te convient ?

“Émo-mélo drama queen” c’est chouette comme définition. Ça me convient bien. C’est marrant, je me rends compte qu’il faut que je réfléchisse un peu plus à mes bios Instagram. À part ça je pense que c’est bien. Moi je fais du pop-rock en vrai, un truc qui essaie d’être accessible et donc c’est plus le fond qui pose question. Emo-mélo drama queen ça me va !

Comment tu décrirais ton univers musical ? Si on devait le découvrir avec un seul son ce serait lequel ?

Je pense que “Anxiolytiques” est un bon titre parce qu’il a tout. Il a des mélodies, mais aussi des gros kicks qui tapent. Et puis ça crie et c’est ce qui est cool dans ce que je fais. Ce que je kiffe c’est crier des trucs sur des jolies mélodies, parler d’amour et d’autres trucs qui me tiennent à cœur, j’aime bien.

Tu as sorti un clip il y a quelques jours, est ce que tu es contente des retours ?

Oui carrément, c’est un peu la première sortie depuis qu’il y avait eu un petit engouement autour de ma musique. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, c’est toujours un peu flippant de sortir quelque chose après un moment. Mais je suis trop contente des retours. Tout le monde a été trop mignon. Et puis j’ai l’impression que ça a plu. Je suis surtout super contente de ce qu’on a sorti avec Rok (Rok Crok) et Dudu. On a fait une bête de clip à l’arrache. Il tabasse bien, je suis trop contente de l’objet, je suis trop contente de l’avoir sorti et je suis trop contente de la façon dont les gens l’ont reçu !

Et ça annonce peut-être quelque chose, qu’est-ce qu’on peut te souhaiter pour la suite ?

“PTSMR”, le titre qu’on a sorti, c’est vraiment un stand alone, enfin c’est vraiment un objet qu’on voulait sortir tout seul, avant l’été. C’était une manière de dire qu’on est toujours là. Je suis toujours là, avec la même rage qu’avant. Mais bien sur je travaille sur d’autres trucs. Ça va arriver.

Et justement tu as fait un concert à la Boule Noire, tu as annoncé un concert à la Maroquinerie puis à la Cigale, c’est important pour toi de ne pas griller les étapes ?

Je pense que c’est important pour les gens, et puis je trouve ça chouette de passer par ces étapes dans mon parcours musical. Quand on a annoncé les billetteries on ne savait pas du tout comment ça allait être accueilli. On était impressionné et très content de voir que les gens étaient autant au rendez-vous. Et puis j’ai eu la chance de faire plein de concerts à la Cigale, à la Boule Noire et à la Maroquinerie, c’est ouf de passer par là en tant qu’artiste maintenant. Ça me faisait rêver, je ne sais pas si c’est important mais c’est trop cool !

On est un média de découverte musicale, tourné vers les artistes en développement, est-ce qu’il y a un titre de ta playlist que tu voudrais nous partager ?

Ça c’est une très bonne question, je dirais “Bonus Track” de Tommy Moisi. C’est pas super connu mais c’est vraiment un titre shlag wave variété, on entend presque sa Space Bar entre les prises de voix, j’aime bien. Le morceau est magnifique, j’adore ce que fait Tommy Moisi.

Et puis il y a la tournée qui commence en octobre aussi. J’ai hâte, ça va être trop bien, je suis super excitée de tout ça. On peut juste espérer ne pas vivre sous un régime totalitaire d’ici quelques mois, ce serait pas mal aussi.. Et à part ça oui, j’aimerais que ça continue, que la musique et la culture puissent continuer d’exister et qu’on puisse continuer de s’exprimer comme elle l’entend parce que c’est essentiel.