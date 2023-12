Voyou s’évade avec “Enfin”

Actuellement en tournée, Voyou dévoile “Enfin”, un nouveau single propice à l’évasion. C’est à découvrir sur aficia !

Quatre années après la parution de son premier opus intitulé Les bruits de la ville qui lui avait valu une critique unanime, Voyou continue de dessiner un parcours musical exigeant et singulier, sans jamais céder aux effets de mode. Compositeur aguerri et funambule des mots, l’artiste dévoilait ainsi en début d’année Les Royaumes Minuscules, son deuxième opus mettant en lumière une nouvelle salve de compositions léchées subtilement ponctuées d’arrangements organiques et de cuivres.

Cette nouvelle épopée musicale est notamment emmenée par le planant “Deux oiseaux” et un duo d’une grande classe interprété aux côtés de November Ultra sur “Soleil soleil”. Calibrées pour la scène, les chansons du disque résonnent brillamment au cours d’une grande tournée qui parcourt la France, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse. Après de nombreuses dates en salles et dans les festivals, la joyeuse bande de Voyou fera escale à l’Olympia le 31 janvier 2024 !

Voyou chante le retour à la maison

Seulement quelques mois après la parution de son deuxième effort, le lillois a déjà offert à son public une nouvelle composition originale prometteuse avec le rétro “D’amour et d’insouciance”. Et ce n’est pas tout puisqu’il propose désormais la ballade “Enfin” qui se pare d’une douce mélodie rêveuse idéale pour bercer et illuminer nos journées d’automne. Comme à l’accoutumée, nous retrouvons une sensibilité d’interprétation touchante.

Sur ce nouveau titre aérien, Voyou manifeste le plaisir de retrouver sa maison et ses repères après l’exploration de destinations idylliques. Traduisant un désir d’évasion, “Enfin” illustre surtout le retour aux sources et la célébration des ses racines : “Enfin terre en vue au bout de l’eau / Ce continent là c’est le mien / Je reconnais le port et les oiseaux / C’est pas le soleil en toute saison / Mais c’est mon ciel à moi / Celui de ma maison”.

Écoutez “Enfin”, le nouveau titre de Voyou :