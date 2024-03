Yorina affronte ses émotions dans “Memory Flood” 

En prélude à la parution de son nouvel EP, Yorina lève sur le voile sur “Memory Flood”, un nouvel extrait saisissant en écoute sur aficia !

Près de deux ans après la parution de son premier EP intitulé Bliss & Grief, Yorina continue d’explorer des couleurs musicales plurielles oscillant entre une pop douce et mélodieuse ainsi que l’EDM. Un savoureux mélange qui convainc une nouvelle fois sur “Bitter Taste of you” et “4ever 2gether”, les derniers titres en date de l’artiste dont les productions se révèlent léchées et planantes à souhait.

Parée de nouveaux titres, la chanteuse présentera ainsi son nouvel EP au printemps. Un nouveau projet concocté aux côtés de Dan Levy, d’Holseek et du DJ producteur américain Warner Case. Mais avant de dévoiler l’intégralité de son travail qui proposera une introspection personnelle, le récit d’instantanés de vie et une exploration des émotions, Yorina enchaîne avec le titre “Memory Flood”.

Un vibrant hommage à son frère

Avec “Memory Flood”, Yorina offre une pastille électronique mélodieuse à l’atmosphère plutôt sombre et énigmatique. Son timbre de voix singulier presque fantomatique sublime une production percutante et addictive au fil des écoutes. Sur ce titre, elle fait face à ses souvenirs, proposant ainsi deux niveaux de lecture à la chanson.

En effet, elle dédie la piste à son frère ainé décédé d’un cancer il y a 12 ans, faisant ainsi référence au combat mené contre la maladie. Malgré l’absence et le sentiment de vide laissé par le départ de son frère, l’ensemble des souvenirs, même douloureux, demeurent et se confrontent en permanence. C’est également le rapport à une personne toxique et l’intensité du vécu que peut illustrer “Memory Flood”.

Visionnez “Memory Flood” , le dernier clip de Yorina :