En exclusivité pour aficia, Chad Boccara livre sa PlayList ‘Coups de Coeur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Nous avons eu le loisir de rencontrer Chad Boccara, l’homme qui se cache derrière des artistes comme Foé, Suzane ou encore Simony. Derrière ses artistes il y a une agence : Faubourg26.

Mais avant de découvrir l’interview de Chad Boccara, le jeune homme à eu l’occasion de partager avec nous sa playlist idéale. Une playlist à son image : de l’éclectisme étant largement au programme.

Chad Boccara de Lana del Rey à Diam’s…

Ainsi, Chad Boccara nous offre 10 titres qui tissent un peu le portrait d’un jeune homme qui est un véritable passionné. Et il ne se cloisonne pas à un style, loin de là. Du rap à la chanson française, d’hier à aujourd’hui, c’est un véritable voyage musical qu’il nous offre.

On commence ainsi par “Love” de Lana Del Rey avant de succomber à Benjamin Biolay avec “Ton héritage” puis on craque sous le flow d’Orelsan avec “Suicide Social”. Chad Boccara déguste également du Jacques Brel avec “La chanson des vieux amants”, nous embarque au soleil avec Lamomali et conclu avec Diam’s et “Dans le noir”.