Fête de la Musique 2020 avec Suzane, Ehla, Oscar Anton…

C’est notre tradition chaque année : une playlist pour fêter la musique. Si chaque jour aficia fête la musique avec vous, aujourd’hui on la célèbre en forme de coups de coeur.

Si l’édition de la Fête de la Musique 2020 aura une saveur un peu différente avec la crise sanitaire mondiale, la musique doit rester une fête, une célébration, une invitation à la culture, au rassemblement, au vivre ensemble.

La musique est une passion, un outil pour toucher l’âme, une arme d’amour. C’est aussi une diversité vertigineuse. Et chez aficia c’est bien cette diversité que nous aimons. Un exercice périlleux afin de découvrir des talents avant l’heure, vous parler d’artistes que d’autres zappent trop vite. Pas de course au clic chez aficia, juste vous offrir le spectre musicale le plus large !

Fête la Musique avec Suzane, Achile, Degree…

Une fois de plus, cette année, on vous propose la playlist spéciale Fête de la Musique avec un principe très simple… Chaque membre de la rédaction avait le droit de proposer 5 titres. Les obligations : proposer des titres issus du répertoire d’artistes francophones et mettre l’accent sur la découverte ou les talents émergents.

Alors oui, dans cette sélection il y aura du talent connu de tous, on l’espère… C’est le cas de 47TER, Léa Paci, Hoshi, Jeanne Added, Suzane… Mais à côté de ça, vous allez forcément faire de la découverte.

Citons, par exemple, Oscar Anton qui nous délivre actuellement de délicieux ‘Packs’. Dajak qui ne cesse de nous séduire, Lombre avec sa poésie sombre et ciselée, ou encore Kemmler, Ajar et Degree.

Mais place à la musique, à la découverte, à l’amour de cet art qui fait vibrer nos cœurs chaque jour à l’unisson. 34 artistes, 34 titres, 34 coups de coeur que nous partageons avec vous pour que la musique soit une fête, pour que vive la musique !