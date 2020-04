En exclusivité pour aficia, Marie-Pierre Arthur livre sa PlayList ‘Coups de Coeur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Cinq ans après la parution de son troisième opus baptisé Si l’aurore, Marie-Pierre Arthur lève le voile sur Des feux pour voir, un nouveau projet d’un très bon cachet. Riche de huit pistes aux multiples influences et sonorités, le disque est notamment porté par l’hymne lumineux “Tiens-moi mon cœur”.

Auteure et compositrice de talent, l’artiste joue malicieusement avec les modulations de sa voix, une voix aérienne et suave à retrouver sur scène en France en fin d’année !

Marie-Pierre Arthur : de Moses Sumney à Talking Head…

En plus d’une interview au cours de laquelle l’artiste revient, entre autres, sur la genèse de son quatrième effort, Marie-Pierre Arthur nous dévoile ses titres coups de cœur du moment. L’artiste monte le son pour la plume de Mac Miller et de son “Blue World”. Elle apprécie également les sonorités pop-rock du titre “Enjoy the Silence” de Depeche Mode ou encore “Once in a Lifetime” de Talking Head.