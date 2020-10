Petit Biscuit : sa playlist exclusive avec The Cure, Phoenix, The 1975…

En exclusivité pour aficia, Petit Biscuit livre sa PlayList ‘Coups de Cœur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Son nouveau single “Drivin Thru the Night” signe l’arrivée de son second album Parachute à paraître le 30 octobre [précommande]. L’occasion pour aficia de s’entretenir avec Petit Biscuit sur son retour musical très attendu. Une entrevue intéressante ou le jeune DJ nous raconte avoir pris le temps de concevoir ce projet comme bon lui semble afin d’être au plus proche de ses émotions.

Petit Biscuit de Brockhampton à Ruby Haunt…

Mais en plus de son interview, nous avons demandé à Petit Biscuit ce qu’il écoutait en ce moment. Une parenthèse musicale au cœur de sa playlist afin d’en savoir un peu plus sur ses influences.

Dans un premier temps, direction le groupe BROCKHAMPTON dont le jeune artiste apprécie tout le répertoire, tout comme le groupe The 1975 ! Une playlist 100% anglophone entre influence hip-hop & indie-pop. Et pour terminer, Petit Biscuit nous livre son classique musical : The Cure avec le titre “Plainsong”.