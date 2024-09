Rose Festival 2024 : un show grandiose et curieux

Le Rose Festival 2024, on y était ! Prestations coup de cœur, reportage photos et témoignages, aficia dresse le récap de cette nouvelle édition.

C’est un peu lui qui referme notre saison des festivals, le Rose, crée par Bigflo et Oli il y a trois ans. Installé à Blagnac, au nord de Toulouse, une fois n’est pas coutume, l’événement a remporté un beau succès pour cette édition qui s’est déroulée du 29 août au 1er septembre 2024, apportant avec elle plusieurs nouveautés ainsi qu’une sacrée programmation.

À lire aussi : Rose Festival : l’édition 2023 transforme l’essai !

On était sur place, aux côtés de notre photographe pour ces quatre jours, Maxime Duhamel, voici l’heure de notre grand récap !

Rose Festival 2024 : une programmation audacieuse

Impossible de dire le contraire, le grand point fort de cette année, c’était ce line up de folie. Alors certes, on aime ou on n’aime pas, mais il était difficile d’y rester indifférent.

Entre Booba, Yame, Justice, Pomme ou Francis Cabrel, autant dire qu’il y en avait pour tous les goûts. Avec ses choix artistiques variés, le Rose confirme son envie de s’installer sur la durée, en souhaitant clairement capter plusieurs générations.

Si l’aura rap reste en tête de liste, il ne fait aucune doute que nombre de tickets se sont vendus grâce à la présence ingénieuse d’autres styles musicaux.

Le Rose Festival 2024 en quelques chiffres :

4 jours

3 scènes

58 artistes

Staff et bénévoles : 1 550 personnes

Fréquentation : 110 000 festivaliers

Enfin, pour ce qui est de la programmation, la grande nouveauté, c’était aussi l’ajout d’une nouvelle scène, l’espace Saint-Pierre, entièrement alloué à des artistes émergents de la scène occitane.

Préparée « dans la dernière ligne droite » de ce qui nous a été rapporté, cela n’a pas empêché à cette nouveauté de remplir haut la main sa mission de projecteur local.

À lire aussi : Rose Festival 2024, ces artistes toulousains qu’il faut suivre

On a adoré le concept, on vous en parle d’ailleurs dans un article entièrement dédié !

Rose Festival 2024 : nos prestations coup de cœur !

Pour ce qui est des concerts, cette année, il y avait des énergies différentes. Entre les scénographies marquantes, les show endiablés et les véritables découvertes, nous avons couru un peu partout pour vous partager l’événement.

Retour en images !

Les grands shows :

Eux, ils étaient les incontournables, les grands attendus. Booba, Justice, Pomme, Yame, ils ont marqué de leur empreinte cette édition 2024.

Pomme et son envoûtante mise en scène, ont conquis le public pour un instant suspendu. Voix voluptueuse, chants repris en choeur, l’artiste n’a fait que confirmer ce que nous savions déjà : un concert sous champignons, il faut le faire au moins une fois.

Il est l’artiste français ayant connu l’explosion la plus fulgurante de ces dernières années, Yame a entonné ses toplines les plus connues !

Prestance magistrale, aura évidente, Booba aura enflammé ce Rose 2024. Même si l’on regrettera un peu, qu’avec une telle ambiance, le duc n’est pas donné son plus grand show…

Le duo français a répondu présent. La prestation préférée de nombreux festivaliers en sortie de concert. Une scéno lumineuse magistrale, des titres galvanisants, l’expérience Justice est incomparable.

Ça rap fort : Niska, PLK, La Fève…

Cette année aussi, évidemment, les rappeurs étaient de sortie. Entre nouveaux et anciens kickeurs, les fanas du genre ont eu de quoi becqueter !

Un show charo à l’ancienne, on aurait pas parié dessus, et pourtant, ça a fonctionné. Le rappeur Niska a assuré un sacré spectacle, en reprennent ses titres les plus connus, accompagné de plusieurs danseuses. Sur scène, des interprétations lives maitrisées et une énergie communicative. Un show méchant, méchant !

C’est lui la nouvelle géné qui fait les bails dans les studios. La Fève, a interprété plusieurs de ses morceaux devant un public curieux qui, au bout de quelques titres, s’est pleinement laissé porter.

PLK est arrivé en 442 mais sans 4×4 noir, le rappeur parisien a tout bonnement retourné la scène du Rose, rappelant qu’il possède l’une des discographies les mieux toplinée et variée de son temps. Une expérience Polak live que l’on recommande chaudement !

Le show le plus attendu… et des dizaines d’invités !

Enfin, le show le plus remarqué et le plus attendu, c’était bien entendu celui du duo phare Bigflo et Oli.

À l’image de l’an dernier, les deux rappeurs ont interprété presque deux heures de concert, mais cette fois ci accompagnés de plusieurs invités. Jungeli, Pierre Garnier, Petit Biscuit, Théodore, Wawad ou encore Favé ont rejoint en surprise la scène principale du Rose le temps de quelques titres.

Une presta XXL signée par les deux toulousains, comme un cadeau, vous nous donnez, on vous rend aussi, n’ont ils d’ailleurs cessé de dire durant tout le show.

Si à cela on ajoute une lune géante flottant au-dessus d’une vague rose, issue de leur scénographie de tournée des stades, on obtient l’un des concerts les plus remarqués de cette édition.

La ferveur y est indescriptible, 32 000 personnes ont repris en liesse leurs titres les plus connus, Oli a même conclu l’événement par un live de son désormais classique freestyle skyrock sans un seul bégaiement.

Ému aux larmes, le duo s’est alors éclipsé, laissant derrière lui le savoureux parfum des grands moments…

Et vous ? Qu’en avez-vous pensé ?

Pour conclure, le mot de la fin, c’est vous, festivaliers et auditeurs qui l’auraient. On vous a posé la question, le Rose 2024, vous en pensez quoi ?!

Cette année, je suis venu pour Justice. C’est ma seconde édition du Rose et je ne suis pas déçu. J’ai adoré la scène Saint-Pierre d’ailleurs, une belle nouveauté, j’y ai découvert plein d’artistes de chez nous Antoine, 22 ans, Toulousain

Il y a une ambiance unique ici, tout le monde est en Rose, les gens sont dans un super mood. Pomme m’a presque fait pleurer et j’ai hurlé à fond avec Yame. Il n’ y a pas à dire, le Rose il faut le faire au moins une fois ! Émilie, 27 ans, Lyonnaise

T’as vu,

il pète mon maillot hein ?!

Le merch de cette année est aux petits oignons. On est venu voir le Duc et Zola, on a pas été déçu, on a turn up ça comme il fallait Romain, 19 ans, Toulousain

Francis Cabrel et Booba.

Vous voulez rajouter quoi de plus haha ?!

Une édition de zinzin ! Alexandra et Thomas, venus de Marseille

Photos : Maxime Duhamel ; m.duhamelpro@gmail.com

Texte / interviews : Lucas Laberenne