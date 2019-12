Poupie : sa playlist exclusive avec King Princess, Iggy Pop, Lil Uzi Vert…

En exclusivité pour aficia, Poupie livre sa PlayList ‘Coups de Coeur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

C’est dans l’édition 2019 de ‘The Voice’ que nous avons découvert la jeune et pétillante Poupie, âgée de seulement 21 ans. Elle nous avait charmé avec sa reprise de “Always Remember Us This Way” de Lady Gaga. Et même si elle n’est pas allée au bout de l’émission, un contrat avec Universal Music est conclu et un EP de six titres est sorti. On retrouve une Poupie extravagante qui part un peu dans tous les sens, mais c’est authentique. Elle y évoque des thèmes singuliers tout en étant elle même, une jeune femme qui s’inspire de tout ce qu’elle entend, avec sa touche personnelle. Elle nous a intrigué. On ne s’est donc pas empêchée de lui poser quelques questions….

Poupie de Rema à Inner Circle…

Mais en attendant de découvrir notre interview, nous avons demandé à Poupie ce qu’elle écoutait en boucle dans sa playlist. Pas mal de choses figurez-vous ! Et il y a de tout. On passe de King Princess avec “1950” en passant par Collie Buddz ou bien Russ avec “Best On Earth”. Elle n’oublie pas de citer Iggy Pop ou même Inner Circle faisant partie de son univers ! Bref, du bon, voire du très bon !

Découvrez la playlist exclusive de Poupie pour aficia :