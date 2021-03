At Home avec L’August…

C’est notre rendez-vous en direct : At Home ! Pour ce septième numéro de l’année, nous avons le plaisir de recevoir L’August.

At Home : une émission en direct, diffusée sur aficia, YouTube et Facebook. Trente minutes en compagnie d’un artiste, comme à la maison, pour parler de son actualité, le découvrir autrement et surtout réagir en direct à vos questions.

Et aujourd’hui c’est L’August que nous avons le plaisir de recevoir, un jeune artiste de la scène hip-hop qui risque bien de vous séduire… 18 ans, mais déjà une réelle maturité chez L’August, aussi bien dans les mots que dans sa détermination.

Son arme c’est bien la musique et une plume à l’efficacité redoutable, il aime d’ailleurs se définir comme un “jeune homme non violent aux propos déplacés”. L’autre cartouche de L’August pour viser droit dans le cœur c’est son flow, une interprétation toujours juste et percutante qui donne le relief à son univers.

Cet univers, L’August le présente maintenant dans son second EP. Un format riche de 4 titres sur lequel on retrouve la signature de Jen Jis (Ofenbach, Feder…) à la production. Après avoir affiché son Ambition en juin 2020, L’August fait place au Connard et aiguise au passage sa plume.

Ce nouveau format confirme très largement le talent d’un artiste qui demande juste un peu plus de visibilité pour conquérir les adeptes du genre. Direct, percutant, incisif, les deux pieds dans la réalité : L’August est sans aucun doute l’un des noms de la scène urbaine à retenir !

