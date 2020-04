Le morceau “Fleur de sel” tourne sur les ondes radios depuis quelques semaines et nous en sommes devenus accro, on avoue ! L’artiste se faisant appelée Elle & Lui, pourtant seule, continue de nous dévoiler son cocktail disco-pop, girly et ultra pétillant avec son clip, évidemment très attendue ! Elle & Lui joue les séductrices et la popstar qui attire l’oeil des paparazzis ! So kitsch !