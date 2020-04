En raison du COVID-19, la 65ème édition de L’Eurovision n’aura pas lieu dans les conditions classiques. En effet une soirée baptisée ‘Europe Shine a Light’ aura lieu sur YouTube le 16 mai prochain. Tom Leeb qui aurait dû représenter la France cette année présente malgré tout le clip de “Mon Alliée (The Best In Me)”, une nouvelle version de son titre. Plus de français, plus d’acoustique…