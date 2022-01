2TH balance le clip de “Si seulement”

Jeune artiste de la scène rap, 2TH poursuit son bout de chemin. Il dégaine “Si seulement”, un clip à découvrir avec aficia.

C’est en 2018 que 2TH s’était offert une belle visibilité avec “Ne fuis pas”, un clip au 7 millions de vues, mettant en avant son sens des mots et son flow bavard. Depuis, le rappeur parisien a gardé une bonne popularité et ses morceaux plaisent.

En mars 2021, il sort Espoir, Vol.2, un troisième projet solo de 10 tracks. Et il l’illustre de nouveau avec “Si seulement”, son dernier clip : regard sur le rap, critique d’une génération ultra-connectée, hypocrisie générale… 2TH a des choses à dire et l’exprime avec énergie et habilité.

Découvrez “Si seulement”, le clip de 2TH :