2TH fait partie de la nouvelle génération de rappeur français qu’on suit de près. A l’occasion d’une première partie de Bigflo&Oli, nous avons interviewé le jeune artiste !

Quel est le point commun entre les frères toulousains Bigflo & Oli, et le jeune rappeur 2TH ? Et biebn ils sont signés sur le même label (Polydor) et le même tourneur (Bleu Citron). C’était donc (presque) logique de les retrouver ensemble sur une date de concert commune !

Il a eu le privilège d’ouvrir la première partie des deux frères à Chateaurenard (13) il y a quelques jours. Alors qu’il vient de sortir son nouveau single “Aïe Aïe Aïe” (sample de Kylie Minogue), l’artiste a bien voulu jouer au jeu des 5 questions de notre interview ‘Flash’, en vidéo, juste après son show !

Découvrez l’interview de 2TH pour aficia :