Tous les artistes, tous, sans exception, dévoilent des nouvelles chansons de plus en plus courtes ! Mais pourquoi ? Est-ce aussi efficace ? C’est notre dossier de la semaine !

Vous l’avez peut-être remarqué vous aussi ? Depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années maintenant, une nouvelle tendance est arrivée. Alors que nous étions habitués à des formats de singles de plus de 3 minutes, désormais “Notre capacité d’attention a chuté de 12 à 8 secondes depuis l’an 2000, contribuant à l’émergence d’une culture du zapping”, selon Samsung et sa récente enquête.

Les auditeurs mélomanes sont lassés. Ils ont besoin de changer de morceaux au moindre ennui. C’est certain, cette tendance a eu de fortes conséquences sur la création artistique, notamment musicale. On a littéralement changé notre façon de consommer la musique. Qui écoute encore des albums en intégralité ? Ceux-là sont de plus en plus rares. On a besoin de variété, de renouveau, d’aller vite ! Alors forcément, les artistes ont changé leur façon de faire. Nous sommes de moins en moins sur des formats couplet x2 / refrain x1 / couplet x2 / refrain x1 / pont / refrain x2, comme le voulait la tradition. Non, c’est (presque) ringard, donc on va à l’essentiel ! On commence parfois même directement par le refrain pour encore plus d’efficacité et capter l’attention plus rapidement.

Rien d’étonnant de voir TikTok surfer sur cette tendance avec son format “short” ou « speed up nightcore” (cf “Bloody Mary” de Lady Gaga), ce nouveau procédé en vogue consistant à accélérer un morceau pour lui donner par la même occasion une seconde vie. Et ce procédé de réduction de titre à 2:30 min, les pop-stars du moment l’ont bien compris : Rosalia avec son “Despecha” (2:37’), Boris Way avec “Kings & Queens” (2:24’), Ninho avec “Jolie” (2:40) ou encore OneRepublic avec “I Ain’t Worried”. Peu importe le style, tous y adhèrent doucement, sans même que l’on s’en rende compte. C’est fait finement, avec le temps… et ça fonctionne ! Le public en redemande puisqu’il ne se lasse pas du morceau en question, étant beaucoup plus court !

2:08 pour le dernier Jonas Blue !

Encore plus affolant, si l’on regarde les dernières sorties du New Music Friday sur les plateformes de streaming, encore beaucoup d’artistes misent sur la (courte) durée et l’efficacité du titre. Jonas Blue et Felix Jaehn détiennent un record absolu avec leur dernière sortie électro “Weekends” qui ne dure QUE 2:08’. C’est fou !

On pourrait également citer la collaboration entre Tom Odell et Aurora (“Butterflies”), qui, bien que cela soit une balade dure en un temps record, ou bien Anne-Marie avec “Sad B!tch” (2:12’). Le milieu du rap n’est pas en berne. Même Jul, c’est pour dire, se frotte à cette tendance : “Le fameux” ne dure que 2:14, tout comme le dernier son de 2TH d’ailleurs. Enfin, côté francophone, c’est la même chose, et les radios en redemandent. Plus simple à jouer probablement. Avec “Dans ma tête” (2:41’), Louane ne fait pas exception, comme le dernier single des Diva Faune, ou Albin de la Simone avec “Petit petit moi” (2:24’).

Et toi, avais-tu remarqué que la durée des chansons avait diminué ?