Clip “S’en aller” : Achile raconte l’amour qui se dégrade

Des mois après son dernier clip, Achile est de retour avec “S’en aller”, son nouveau morceau. C’est à savourer avec aficia !

Achile n’a pas encore la vingtaine, et reste un artiste à suivre de très près. Originaire de Tours, il propose un audacieux mélange de chanson française et de rap, mise sur sa qualité d’écriture et profite des nombreuses facettes de sa voix.

Après ses clips emblématiques “Vie normale” et “Kappa”, Achile avait franchi un nouveau cap en s’entourant d’Oxmo Puccino sur “Ça veut rien dire”. Trois mises en scène qui cumulent à ce jour plus de 4 millions de vues. Un excellent score déjà.

De manière assez sobre et acoustique, Achile a teasé “S’en aller” sur les réseaux. Le clip est désormais disponible et le jeune artiste nous offre une petite douceur musicale. Ici, il laisse un peu de côté le rap pour se concentrer sur sa voix.

Au fil d’une ballade en train aux tons rouges et mélancoliques, Achile raconte l’histoire d’une relation amoureuse qui s’effrite, jusqu’à atteindre fatalement le point de rupture. Une nouvelle fois, le chanteur français maitrise son sujet, fait preuve de délicatesse et retient l’attention avec un refrain aux allures plus dynamiques…

Découvrez “S’en aller”, le clip d’Achile :