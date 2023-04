Achile est de retour et dégaine son plus beau “Faux sourire”

Après un premier album aux chiffres honorables, Achile signe son retour avec “Faux sourire”, un joli titre à découvrir avec aficia.

Il y a un peu plus d’un an, Achile sortait Pas si simple, un premier album solo aux multiples facettes, venant concrétiser une musique pure et relativement prenante. Quand on le découvre, on tombe sur une voix simplement belle, aux tons mélancoliques. Une voix au service d’un rappeur qui enchaine des thèmes familiers, vrais et surtout personnels. Son morceau “Vie normale” est une belle synthèse de ses inspirations : une existence finalement ordinaire, des doutes réels et l’ambition de se faire une place dans cette industrie musicale. Mais aussi dans la vie qu’il convoite.

Faux sourire ? Non, et Achile le dit très bien.

Avec “Faux sourire”, Achile balance une sorte de mise au point savoureuse, au fil d’un morceau une nouvelle fois différent de ce qu’il a pu faire avant. Car Achile dégage cette image de garçon neutre dans ses clips, les lèvres à l’horizontal. Mais cette vision d’une personne triste cache un type bien dans sa tête. Et il en parle. La fierté de ses parents, la fierté de ce qu’il est en train d’accomplir. On peut être introverti, timide mais profiter de ce que les jours nous apportent. Le refrain, doté d’une énergie mesurée vient parfaire son état d’esprit.

Découvrez “Faux sourire”, le nouveau titre d’Achile :