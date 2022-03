‘Pas si simple’ d’Achile : un premier album réussi, aux notes envoutantes

Jeune artiste prometteur, Achile a levé le voile sur les 14 titres de Pas si simple, son premier album studio. Retour avec aficia sur un projet cohérent, simplement beau à écouter.

Initialement prévu pour le 4 février, le premier album d’Achile a finalement vu le jour quelques semaines après, le 11 mars. Comme pour se faire pardonner, le jeune artiste français avait décidé de dédicacer toutes les précommandes.

Un joli geste à l’image de Pas si simple, un projet prometteur, sans prétention, écrit avec cœur et chanté avec conviction. La chanson française d’Achile se mêle à son flow plus urbain, et la maîtrise de sa voix lui permet de naviguer dans une musicalité savoureuse…

Achile, chanteur doué

Même si Achile développe facilement ce côté rap parfois plus incisif et un peu plus brut, il est un chanteur qui construit des mélodies. Et ça se ressent de manière générale tout le long de l’album. Très porté sur la mélancolie, Achile sait aussi se montrer sur des aspects plus électro (“J’ai comme envie”), et n’a pas peur d’aller sur le terrain de l’ambition et prend alors une voix pleine de confiance (“Kappa”). Pas de fulgurance dans les mélodies, mais des émotions transmises avec justesse.

Entre doutes et rêves

Il faut également se pencher sur l’écriture d’Achile pour cerner sa personnalité. L’artiste originaire de Tours ne s’embrigade pas dans des métaphores complexes et n’enchaîne pas les jeux de mots. Achile a choisi une écriture personnelle, qui tourne autour de ses émotions, son vécu, avec une construction fluide qui ordonne ses pensées.

Il est un jeune de 20 ans qui s’exprime et se pose évidemment des questions. On le sent sur beaucoup de ses morceaux : (“Vie normale” ; “Hector” ; “Pas si simple” ; “Insomnie”). Les rêves se mêlent aux doutes, le succès côtoie une vie finalement soft. Pas encore serein dans ce monde, sa musique apparait comme un exutoire efficace.

Et parmi les thèmes qui reviennent dans ce premier album, l’amour et les relations brisées prennent une place conséquente : (“Assez” ; “S’en aller” ; “Seul”). La tristesse se ressent, mais il reste une lueur d’espoir dans les mots choisis par Achile. Mention spéciale à “Si on avait le temps”, une petite pépite émotionnelle, avec un vrai équilibre entre la voix et l’instru.

En parlant de lueur d’espoir, cet aspect ressort subtilement malgré l’ambiance mélancolique générale. Achile est jeune, il a une vie entière à construire et donc des rêves à aller chercher. Son titre “Nevada” est comme un cocon musical très chill, une zone de sureté pour accéder au bonheur. Il conclue son album avec “Croire”, et termine ainsi son opus par une sorte de rampe de lancement vers quelque chose de nouveau, la route est encore longue mais promet d’être belle.

Découvrez Pas si simple, le nouvel album d’Achile :