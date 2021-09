Clip “Mon C.H.U” : Akyal dénonce l’état de notre système de santé

Retour de Akyal dans notre Radar musical. Cette fois il se fait engagé avec “Mon C.H.U”, un titre et un clip à découvrir avec aficia.

C’est avec le titre “Les étoiles” que nous avons eu l’occasion de découvrir Akyal. Ce titre dans le registre ‘Spoken word’ nous avait tout simplement envouté… La bonne nouvelle est que Akyal est de retour pour, une fois de plus, nous envoûter mais également nous offrir une belle claque.

C’est comme un battement de cœur, celui qui s’affole parfois, doit battre la chamade, à bout de souffle… À bout de souffle comme l’état des hôpitaux publics, en 2052 comme l’imagine Akyal dans le clip qui accompagne “Mon C.H.U” et que l’on doit à Mariem Thabet. La question se pose alors, par les mots comme par l’image : est-il trop tard pour sauver notre système de santé ?

Et c’est bien le propos très engagé du tandem Akyal avec “Mon C.H.U”. Sans jugement, sans une accusation directe, il imagine ce que pourrait devenir l’accès aux soins dans un futur proche. Akyal touche par les mots, par la force de son interprètation et, une fois de plus, nous avons hâte de découvrir la suite.

Cette suite musicale devrait être pour Akyal au mois de novembre prochain. En effet, le tandem compte nous séduire définitivement avec la publication d’un EP riche de 6 titres. À suivre donc.

Découvrez “Mon C.H.U”, le nouveau clip de Akyal :