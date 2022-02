Charlie Puth, LAUV, Olivia Rodrigo, INNA… ils sont de retour !

Le mois de janvier marquait le retour de plusieurs artistes phares de ces dernières années. Petit point sur ceux que l’on oublie pas !

Si tous les projecteurs ont longtemps été braqués sur The Weeknd, Adele, Stromae, ou encore Angele… d’autres, tout aussi talentueux, sont revenus à la charge au mois de janvier ! Et parce qu’ils ont déjà marqué l’industrie du disque ces dernières années, voici un tour d’horizon vers ces artistes qui sont de retour et dont vous êtes peut-être passés à côté… mais pas nous !

Les retours attendus de Charlie Puth, Lauv et George Ezra

Il y a tout d’abord le chanteur Charlie Puth que nous quittions fin 2020 avec le titre “Girlfriend”. Un peu plus d’un an après, l’interprète de “Attention” est de retour plus pop et funky que jamais avec “Light Switch” qu’il a produit lui-même. Il s’agit du premier extrait de son futur album simplement baptisé Charlie.

Même écho pour Lauv qui dévoile “26”. Habitué des collaborations dernièrement (BTS, Anne Marie, Troye Sivan…) c’est finalement en solo qu’il lance les hostilités avec un titre très contemplatif et nostalgique : “Ouais, 26 ans et riche / Comment en est-on arrivé là ?” se demande Lauv.

Enfin, George Ezra a quant à lui fait un retour plus discret. Celui à qui l’on doit le tube “Budapest” et “Shotgun” vient de dévoiler le somptueux “Anyone For You”. Visiblement, George Erza est de bonne humeur, et le fait savoir avec un titre fédérateur. Son troisième album Gold Rush Kid arrive le 10 juin.

Girl Power avec Charli XCX, MØ, Olivia Rodrigo…

Rubrique Girl Power à fond ! Pas vraiment de retour puisqu’elle publiait à la fin de l’été le titre “Good Ones”, mais Charli XCX va tenter de se faire entendre avec “Beg For You” qui n’est autre qu’une réponse au “Cry For You” de Septembre. Pari osé !

De l’autre, et dans un registre toujours très pop, raffiné et presque 80’s, Kiesza à qui l’on doit le tube “Hideway” était elle aussi de retour avec “Passenger”. C’est plutôt dansant et très qualy, comme d’habitude avec Kiesza !

Olivia Rodrigo, ça vous dit quelque chose ? C’est tout simplement l’une des artistes qui dominent l’industrie du disque depuis seulement quelques mois. Après le succès de “Drivers License”, la belle récidive avec “Happier” extrait de son premier album Sour. Une jolie ballade pop-folk qui fait office de nouveau single.

Vous vous souvenez de Tove Lo ? L’interprète de “Habits (Stay High)” n’a jamais quitté nos radars de contrôles. La Suédoise ne s’est jamais vraiment arrêtée non plus. Elle revient avec “How Long” pour la série ‘Euphoria’ (disponible sur HBO), un son pop à l’esthétisme encore une fois grandement réussi. Good vibes !

Enfin, la danoise MØ découvert aux côtés des Major Lazer s’est fait attendre. Mais ça y est, elle vient de dévoiler le très lunaire mais pas moins efficace “New Moon” avec son refrain répétitif et catchy à souhait. Il est le premier extrait du futur album Motordrome.

Pour les nostalgiques, Alicia Keys, INNA, Avril Lavigne…

Enfin, à tous les nostalgiques, vous devriez ne pas être déçu pusiqu’Avril Lavigne publiera le 25 février prochain son nouvel album Love Sux. On retrouve un peu l’artiste des années 2000 avec “Love It When You Hate Me” (feat. blackbear) dans un registre pop-punk. Ça déchire !

Direction la Roumanie avec INNA. On se souvient de ses titres “Hot” ou “Sun Is Up”… mais le public connait moins la cadence hallucinante que l’artiste aux 7,5 millions d’écoutes mensuels sur Spotify a, de proposer de nouveaux projets. Le dernier en date, l’EP Champagne Problems #DQH1. Notre petit coup de cœur “Baby” qu’on vous propose d’écouter !

On poursuit cette rubrique placée sous le signe de la nostalgie avec Alicia Keys qui publiait courant janvier son nouvel album baptisé KEYS. Un album nettement plus introspectif, plus R&B et soul que les précédents. Et parmi les duos que l’on retrouve, celui avec Khalid et Lucky Daye. On vous laisse découvrir le titre “Come For Me”!

Et on termine en beauté avec une autre artiste phare des années 2000 : Christina Aguilera. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la chanteuse s’entoure (pour la première fois) d’un artiste Trap latino et de Reggaeton, à savoir Ozuna pour “Santo”, un titre caliente à souhait. Ça fait du bien de voir les artistes sortir de leur zone de confort !

Sans oublier…

On en a entendu beaucoup parlé, mais on ne pouvait pas les citer quelque part. Shawn Mendes a quant à lui dévoilé sa sublime ballade “It’ll be ok” quand Adele mis en images son titre “My God”, futur succès. Katy Perry a surpris son petit monde avec “When I’m Gone” alors que Years & Years publiait son sublime album Night Call que l’on vous recommande ! Enfin, est-ce utile de dire que The Weeknd a raflé toute votre attention avec l’album Dawn FM, truffé de tubes à la chaîne ? Et bien oui, tout de même.