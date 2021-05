Quelques mois après “Tes larmes”, Amouë continue de présenter l’univers de son futur EP et mise désormais sur “Je me souviens”. C’est à découvrir sur aficia.

C’est en février dernier qu’Amouë, jeune artiste lilloise notamment connue pour ses collaborations avec Kazy Lambist, nous charmait avec son premier titre en solo. Et pour débuter cette nouvelle aventure, Amouë présentait alors “Tes larmes”, une douce ballade, en français qui raconte une rupture amoureuse et tout ce qui englobe ce genre de situation.

“Je me souviens” : un deuxième titre poétique et aérien

À l’approche de l’été, Amouë revient avec “Je me souviens”, un morceau aux allures plus pop et chill. Toujours avec cette pointe de mélancolie, la chanteuse évoque dans ce texte un souvenir réapparu lors du premier confinement. Amouë a d’ailleurs immédiatement retranscrit ce souvenir à travers ce texte qu’elle nous présente aujourd’hui.

Pour mettre des mots sur ce souvenir, cette grande passionnée de littérature et plus particulièrement de poésie a aussi puisé son inspiration dans “Demain dès l’aube”, l’un des poèmes de Victor Hugo, une référence que l’on retrouve au début de la chanson.

L’artiste qui était en résidence à l’Aéronef (Lille), en mars dernier, propose une illustration vidéo de “Je me souviens” une nouvelle fois réalisé par Lucille Descazaux. En partie tourné sur la côte Vermeille, Amouë apparait dans ce clip seule face à l’immensité d’une mer aussi calme que déchainée par moment. Elle nous emmène dans un instant d’évasion où la nostalgie est plus que jamais présente…

Découvrez “Je me souviens”, le nouveau clip d’Amouë :