Amouë revient avec “Billy”, un titre qui casse les clichés !

Ce premier vendredi de mars était particulièrement fourni en nouveautés musicales. Parmi ces nouveaux morceaux, on découvre “Billy” interprété par la douce Amouë. À découvrir sur aficia !

C’est en février 2021 qu’Amouë retenait notre attention avec son premier single en solo, le sensible “Tes larmes”, qui cumule désormais plus de 165 000 écoutes sur Spotify. Quelques mois plus tard, l’artiste levait le voile sur “Je me souviens”. Dans la continuité de sa précédente proposition musicale, ce titre se révélait aérien parsemé de nostalgie. À la suite de ces sorties, la jeune chanteuse lilloise n’a cessé de dessiner les contours de son projet personnel, tout en se produisant sur scène, en France et en Europe avec Kazy Lambist, avec qui elle collabore depuis plusieurs années.

“Billy”, un titre qui casse les codes !

Mais désormais, Amouë partage une nouvelle pièce de son projet personnel qui paraîtra au printemps. C’est sur le titre “Billy” qu’elle mise, une chanson dont elle est la co-autrice et co-compositrice avec son fidèle allié, Mathieu Gramoli. Quelques jours avant la Journée Internationale des Droits des Femmes, l’artiste décide de s’exprimer, en musique, sur un sujet encore tabou dans notre société : le désir féminin.

Le désir féminin est tout aussi fort que le désir masculin. Encore aujourd’hui on prend plus le parti pris de représenter, de filmer le désir masculin que ce soit dans les clips, séries ou films. Ici c’est le contraire. Amouë

Passionnée de littérature, Amouë met cet attrait à profit de sa musique lorsqu’elle compose, ce qui donne ici encore une fois un résultat délicat et poétique.

Pour le clip a décidé de casser certains clichés encore ancrés notamment celui où la femme doit attendre que l’homme vienne vers elle. Ici, la situation est renversée : c’est le personnage féminin qui prend les devants pour séduire le protagoniste masculin. Une figure féminine qui se montre forte, déterminée et puissante dans ces images réalisées par Jean-Charles Charavin !

À noter qu’Amouë sera, le 6 avril, en concert à Paris pour la release party de son EP. Comme beaucoup de jeunes talents, la chanteuse à choisi le Pop Up du label pour cet événement !

Découvrez “Billy”, le nouveau clip d’Amouë :