“Shalala” : Ana Moreau remonte le temps dans les années 60

Ana Moreau n’est plus une inconnue… ou du moins pour les fans de Damien Saez ! Elle fait désormais partie du jeu mystérieux dans lequel l’interprète de “Jeune et Con” nous emmène et nous perd depuis 2016. aficia vous parle de son nouveau clip “Shalala” !

Qu’elle soit une proche collaboratrice, ou tout simplement produite par Damien Saez en personne, Ana Moreau s’intègre désormais pleinement dans le paysage musical français. En effet, elle se détache malgré tout par une pop légère et sensuelle. Et c’est donc dans cette thématique qu’Ana revient avec son titre “Shalala” où nous découvrons un clip que l’on pourrait croire sorti des grandes années du cinéma. Tantôt Bardot, tantôt Marylin, le travail de mise en scène et le clin d’œil aux grandes idoles (Grace Kelly, Romy Schneider…) semblent aller bien plus loin qu’un clip musical : “dans le clip je voulais faire vivre une époque qui n’est plus. La starification, le glamour dans une démarche purement intuitive et infantile : me déguiser et incarner celles qui m’ont fascinées étant plus jeune et parler d’une époque révolue”, dit-elle.

Saez, le mentor

On le sait, dès lors que Saez porte un projet de près ou de loin, les références et la réflexion sont au rendez-vous. Or, si le cinéma des années 60/70 est mis à l’honneur dans ce clip, c’est tout ce monde du show business classe et insouciant, exubérant mais détendu, qui est mis en avant, puisque le titre reprend notamment celui d’une chanson de Claude François en 1973 (“Shalala, hier est près de moi”).

Découvrez le nouveau clip “Shalala” d’Ana Moreau :

On comprend bien vite l’attachement d’Ana Moreau pour cette période faste et brillante (“j’suis pas née à la bonne époque”). Mais ce que l’on ne devine pas en visionnant également le clip de “Florence” (2020), c’est son attirance pour le cinéma via le véritable jeu d’actrice qu’elle dévoile. En effet, que ce soit dans les costumes, les décors, dans les lumières, elle se retrouve tantôt en noir et blanc, tantôt irradiée de soleil. Mais une chose reste, sa posture mélancolique et poignante digne d’un blockbuster Américain ou d’un coup de poker de Tarantino. Y aura-t-il une suite de tout cela sur grand écran ? On lui souhaite bien évidemment avec toute l’attention et l’envie de découvrir la suite du projet, mais le mystère demeure pour l’instant entier.

Et toute l’intrigue n’est pas là…

Comme souvent dans l’œuvre de Saez il y a une continuité dans les chansons et textes au fil des années. Mais ici, cela va encore plus loin car cette chanson venue d’Ana vient prendre la suite de Damien en parlant de “Plage abandonnée”, son dernier morceau….

Alors quel sera le futur artistique pour ces deux-là ? Une grande œuvre commune naîtra-t-elle ? On serait tenté de dire que la “Fusion” a déjà débuté puisqu’on retrouve immanquablement des influences Saeziennes dans les textes de Mademoiselle Moreau mais également si on s’y penche bien dans les mélodies. Il n’est pas tout à fait farfelu de trouver une similitude entre le refrain de “Florence” d’Ana Moreau et celui de “Faut s’oublier”, titre de 2012 de Damien Saez.

Découvrez le clip “Florence” d’Ana Moreau :

Toujours est-il que ces nouveautés font réagir, fascinent et intriguent puisque la communauté du chanteur s’impatiente de le revoir et que celle d’Ana grandit. Mais quelques interrogations moins réjouissantes subsistent. En parallèle de la sortie du “Thème de l’orage”, œuvre conjointe d’Ana et Damien, un texte sort sur culturecontreculture. Celui-ci encense de façon presque dérangeante cette dernière musique au point de mépriser le droit de chacun d’aimer ou pas (celui qui ne met pas le morceau dans sa B.O de “L’été c’est qu’il vaut mieux qu’il arrête d’écouter de la musique”), mais là n’est pas le pire.

Un avenir musical à deux ?

Ce qui interpelle le plus les fans de la première heure du chanteur et amoureux de la langue Française, c’est la syntaxe pour le moins… familière, pour ne pas dire incorrecte et dérangeante. Autrement dit, tout l’inverse de ce à quoi l’auteur de génie qu’est Damien Saez nous avait habitué depuis plus de 20 ans. On en vient alors à se demander si l’avenir sera si radieux et à s’interroger sur son état de santé avant sa future tournée ?

Quoi qu’il en soit, ces deux artistes, sans être parfaits, dénotent complètement de la scène musicale Française actuelle et ça fait un bien fou. Cette mélancolie assumée nous replonge tout simplement dans une époque bénie que nous n’avons pas tous connue, mais que nous regrettons malgré tout…

Découvrez “Thème de l’orage” d’Ana Moreau :