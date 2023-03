Anabel éblouissante avec “Lampadaire” !

Anabel continue de déferler partout où elle passe en teasant son futur album. Au tour de “Lampadaire” d’illuminer nos cœurs, et c’est à découvrir sur aficia.

Anabel, c’est une artiste qui écrit, compose et produit sa musique au gré de ses influences musicales. Autant vous dire qu’elles sont nombreuses. De Beyoncé à Rosalia en passant par Edith Piaf, cette jeune artiste parisienne a construit au fur et à mesure des années l’image d’une femme forte, qui s’assume, au charisme évident.

Après un passage remarqué dans la quatrième saison ‘The Voice’, Anabel s’est retrouvée projetée sur les premières parties du ‘Versus Tour’ de Vitaa & Slimane et de Camille Lellouche. A la frontière entre pop, variété et R&B, Anabel a quelque chose que les autres n’ont pas.

Le premier album pour bientôt…

Après avoir découvert ses titres “Fou” ou “Faux semblant”, l’artiste tease encore un peu plus son album qui est en cours de finalisation avec le single “Lampadaire”. De l’enfance à la maturité, des peurs à la détermination douce et forte et à la fois, Anabel livre sa vision de la place et du chemin d’une femme dans le monde actuel, qui n’a jamais autant oscillé entre ombre et lumière. Encore une fois, Anabel crève l’écran avec cette ballade tranchante ! Éteignez donc la lumière et activez le bouton ‘play’ !

Découvrez “Lampadaire”, le nouveau clip d’Anabel :