Apple Music compte bien vous faire vibrer, même durant la période de confinement. Pour ce faire, le site de streaming lance aujourd’hui ‘Tous Ensemble, Chez Soi’ et c’est à découvrir sur aficia.

La période de confinement n’est pas forcément facile pour tous… D’un côté ceux qui peuvent profiter d’une grand maison, d’un vaste jardin et d’une terrasse sous le soleil. De l’autre ceux qui se trouvent confinés dans de petits appartements, entre les enfants et le télétravail.

La période de confinement est également une période critique pour l’industrie musicale. Au-delà du spectacle vivant, déjà impacté avant même la mise en place du confinement, c’est maintenant la vente et l’écoute de musique qui en souffre. Il vous suffit de regarder nos derniers chiffres pour vous en convaincre.

Apple Music en mode confinement !

Mais Apple Music compte bien changer votre quotidien, et en musique (forcément !)… Aujourd’hui, la société de Cupertino dévoile une sélection de playlists. Des playlists idéales pour faire passer le temps et parfaitement adaptées à chaque situation.

Au programme : 7 nouvelles playlists élaborées par les éditeurs d’Apple Music et qui doivent être mises à jour régulièrement. On trouve ainsi ‘Mission Télétravail’ qui doit vous aider à retrouver la motivation, ‘Tenez la distance (sociale)’ avec un concentré de tubes comme la présence d’Angèle, Ed Sheeran ou encore Aya Nakamura, ‘Evasion Cosmique’ pour nous faire voyager très loin, mais en musique, ou encore ‘Home Studieux’ parfaitement taillée pour les révision de nos bacheliers.

Apple Music complète la sélection avec ‘Danse de Salon’ histoire de se déhancher à la maison, ‘Pop Câlins’ qui devrait vous donner envie de vous rapprocher sous la couette (où ailleurs…) et ‘Romantique R&B’ pour un dîner au chandelle même en confinement.

Et puisque le confinement risque de durer encore quelques temps, autant le passer en musique !